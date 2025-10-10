Βίντεο: Χάος στη Λάρνακα – Μαθητές αλλάζουν δύο λεωφορεία και περπατούν χιλιόμετρα

Όπως ανέφερε, πολλοί μαθητές αναγκάζονται να αλλάζουν δύο λεωφορεία για να μεταβούν στο σχολείο τους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το πρώτο λεωφορείο τούς μεταφέρει μόλις ένα χιλιόμετρο, αφήνοντάς τους να περιμένουν το επόμενο, το οποίο άλλες μέρες έρχεται και άλλες όχι. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, είναι τα παιδιά να περπατούν 4 έως 5 χιλιόμετρα προκειμένου να φτάσουν εγκαίρως στο σχολείο.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας έκανε λόγο για πλήθος περιστατικών κακοδιαχείρισης και δυσλειτουργιών, αναφέροντας ενδεικτικά τη διακοπή δρομολογίου από Αθηένου προς την Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, με την αιτιολογία ότι σημειώθηκαν βανδαλισμοί στο λεωφορείο από μαθητές.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε, οι ίδιοι οι μαθητές αρνούνται αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως οι ζημιές υπήρχαν ήδη πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Σημείωσε ότι ακόμα κι αν ισχύουν οι ισχυρισμοί της εταιρείας, δεν μπορεί για δύο ή τρεις μαθητές που ίσως προκάλεσαν ζημιές να σταματά ολόκληρη διαδρομή, στερώντας τη μεταφορά από δεκάδες άλλα παιδιά που είναι συνεπή.

