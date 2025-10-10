Πυρκαγιά σε διαμέρισμα: Κουζίνα «τυλίχθηκε» στις φλόγες - Βρισκόταν μέσα ο ένοικος - Έσπευσε ασθενοφόρο στο σημείο

Η πυρκαγιά βρισκόταν εντός της κουζίνας του διαμερίσματος, την οποία ο ένοικος, στην προσπάθειά του να την κατασβέσει, υπέστη ελαφρά εγκαύματα. Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενήργησαν τελική κατάσβεση και εξαερισμό.

Σε διερεύνηση που έγινε επί σκηνής από τα μέλη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από αναμμένο κερί πάνω στο ψυγείο της κουζίνας και προκάλεσε ζημιές στο ψυγείο και σε μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του διαμερίσματος, ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε ολόκληρο το διαμέρισμα.

Στη σκηνή παρευρέθηκε ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την αξιολόγηση της κατάστασης υγείας του ενοίκου, με σκοπό την ενδεχόμενη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.