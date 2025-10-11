Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΜε «ορέξεις» ο Γιώργος Μαζωνάκης - Ποζάρει σχεδόν γυμνός στο μπάνιο του - Δείτε στιγμιότυπο
LIFESTYLE

Με «ορέξεις» ο Γιώργος Μαζωνάκης - Ποζάρει σχεδόν γυμνός στο μπάνιο του - Δείτε στιγμιότυπο

 11.10.2025 - 11:56
Με «ορέξεις» ο Γιώργος Μαζωνάκης - Ποζάρει σχεδόν γυμνός στο μπάνιο του - Δείτε στιγμιότυπο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι, χωρίς καμία αμφιβολία, ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Οι φωτογραφίσεις του ξεχωρίζουν πάντα για το ιδιαίτερο concept και την αισθητική τους, τραβώντας κάθε φορά το ενδιαφέρον του κοινού και των social media.

Αυτή τη φορά, ο τραγουδιστής ανέβασε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία μέσα από το μπάνιο του.

Δείτε το στιγμιότυπο στο LifeNewscy.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του
Από παίχτες… κλέφτες – Χειροπέδες σε ζευγάρι που άρπαξαν πορτοφόλι στο καζίνο – Τι τους «πρόσδωσε»
Ψάχνεις χώρο για την επιχείρησή σου; Δες τα διαθέσιμα τουρκοκυπριακά υποστατικά σε όλες τις επαρχίες – Πότε λήγουν οι αιτήσεις
VIDEO: Να μην σας τύχει....Χαμός σε γάμο στην Κρήτη - Πεθερός έκανε πλάκα στο γαμπρό του και ντύθηκε νύφη
Απίστευτη ιστορία: Μακιγιέρ νύφης πήρε προκαταβολή και «εξαφανίστηκε» λίγες ώρες πριν τον γάμο - Έβαζε μετά στόρι σε παραλία
Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Από παίχτες… κλέφτες – Χειροπέδες σε ζευγάρι που άρπαξαν πορτοφόλι στο καζίνο – Τι τους «πρόσδωσε»

 11.10.2025 - 11:34
Επόμενο άρθρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ - Αντώνης Δημητρίου: «Η προσφορά στην αγαπημένη μας Αμμόχωστο δεν χρειάζεται επιβράβευση»

 11.10.2025 - 12:02
Παπαναστασίου για GSI: Η μεταβίβαση άδειας στον ΑΔΜΗΕ δείχνει το ενδιαφέρον της ΚΔ για το έργο

Παπαναστασίου για GSI: Η μεταβίβαση άδειας στον ΑΔΜΗΕ δείχνει το ενδιαφέρον της ΚΔ για το έργο

Η μεταβίβαση της άδειας και της διαχείρισης του GSI στον ΑΔΜΗΕ δείχνουν ακριβώς αυτό που έχει συμφωνηθεί ώστε να προχωρήσουν όλα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα σε κάποια επίλυση, ώστε να μπορέσει το έργο να μην έχει προβλήματα θεσμικά και ρυθμιστικά, δηλώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έργο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Παπαναστασίου για GSI: Η μεταβίβαση άδειας στον ΑΔΜΗΕ δείχνει το ενδιαφέρον της ΚΔ για το έργο

Παπαναστασίου για GSI: Η μεταβίβαση άδειας στον ΑΔΜΗΕ δείχνει το ενδιαφέρον της ΚΔ για το έργο

  •  11.10.2025 - 12:25
ΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού

ΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού

  •  11.10.2025 - 08:50
Λένε «όχι» σε νέα mall στη Λεμεσό πολίτες και Δήμος - Δύο αιτήσεις με απόσταση 300 μέτρων το ένα από το άλλο

Λένε «όχι» σε νέα mall στη Λεμεσό πολίτες και Δήμος - Δύο αιτήσεις με απόσταση 300 μέτρων το ένα από το άλλο

  •  11.10.2025 - 12:15
Από παίχτες… κλέφτες – Χειροπέδες σε ζευγάρι που άρπαξαν πορτοφόλι στο καζίνο – Τι τους «πρόσδωσε»

Από παίχτες… κλέφτες – Χειροπέδες σε ζευγάρι που άρπαξαν πορτοφόλι στο καζίνο – Τι τους «πρόσδωσε»

  •  11.10.2025 - 11:34
Ψάχνεις χώρο για την επιχείρησή σου; Δες τα διαθέσιμα τουρκοκυπριακά υποστατικά σε όλες τις επαρχίες – Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Ψάχνεις χώρο για την επιχείρησή σου; Δες τα διαθέσιμα τουρκοκυπριακά υποστατικά σε όλες τις επαρχίες – Πότε λήγουν οι αιτήσεις

  •  11.10.2025 - 11:10
Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

  •  11.10.2025 - 09:15
Με «ορέξεις» ο Γιώργος Μαζωνάκης - Ποζάρει σχεδόν γυμνός στο μπάνιο του - Δείτε στιγμιότυπο

Με «ορέξεις» ο Γιώργος Μαζωνάκης - Ποζάρει σχεδόν γυμνός στο μπάνιο του - Δείτε στιγμιότυπο

  •  11.10.2025 - 11:56
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - Αντώνης Δημητρίου: «Η προσφορά στην αγαπημένη μας Αμμόχωστο δεν χρειάζεται επιβράβευση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ - Αντώνης Δημητρίου: «Η προσφορά στην αγαπημένη μας Αμμόχωστο δεν χρειάζεται επιβράβευση»

  •  11.10.2025 - 12:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα