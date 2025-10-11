Από παίχτες… κλέφτες – Χειροπέδες σε ζευγάρι που άρπαξαν πορτοφόλι στο καζίνο – Τι τους «πρόσδωσε»

Οι δύο ύποπτοι, άνδρας 50 ετών και γυναίκα 42 ετών, οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και μετά από απόφαση του, τέθηκαν υπό κράτηση για δύο ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα τα ξημερώματα, προηγήθηκε καταγγελία από άνδρα για κλοπή του πορτοφολιού του νωρίτερα τα ξημερώματα. Ο Ελληνοκύπριος επισκέφθηκε το καζίνο στη Λεμεσό για να δοκιμάσει την τύχη του και ξέχασε στην καρέκλα το πορτοφόλι του. Όταν επανήλθε το πορτοφόλι είχε ήδη κάνει φτερά.

Ενημέρωσε αμέσως τους υπευθύνους του καζίνο και την Αστυνομία. Το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης «έπιασε» ζεύγος επισκεπτών να προσεγγίζει το σημείο και να αρπάζει το πορτοφόλι.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.