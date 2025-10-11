Ψάχνεις χώρο για την επιχείρησή σου; Δες τα διαθέσιμα τουρκοκυπριακά υποστατικά σε όλες τις επαρχίες – Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών που δημοσιεύθηκε στις 2 Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για παραχώρηση μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου 2025.

Η διαδικασία παραχώρησης θα γίνει με βάση αξιολόγηση και μοριοδότηση, σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25 Ιουλίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση παραχώρησης και να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Σημειώνεται ότι αποτελεί ευθύνη των αιτητών να διαπιστώσουν εκ των προτέρων εάν η επαγγελματική δραστηριότητα που σκοπεύουν να ασκήσουν στο αιτούμενο υποστατικό ή ανοιχτό χώρο επιτρέπεται από την Πολεοδομική Ζώνη στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.

Η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα υποστατικά για στεγαστική χρήση, ούτε γεωργικοί κλήροι.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Επαρχιακά Γραφεία:

Λευκωσία: 22 804169

Λεμεσός: 25 878411

Λάρνακα: 24 805101

Πάφος: 26 822140

Δείτε τη λίστα με τα διαθέσιμα υποστατικά εδώ.