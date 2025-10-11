Ecommbx
Απίστευτη ιστορία: Μακιγιέρ νύφης πήρε προκαταβολή και «εξαφανίστηκε» λίγες ώρες πριν τον γάμο - Έβαζε μετά στόρι σε παραλία

 11.10.2025 - 10:55
Μια νύφη αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της στο Reddit πως έζησε έναν απόλυτο εφιάλτη την ημέρα του γάμου της, όταν η μακιγιέρ που είχε προσλάβει ακύρωσε τη συνεργασία λίγες ώρες πριν την τελετή, παρά το γεγονός ότι είχε λάβει προκαταβολή.

«Το πρωί του γάμου μου ξύπνησα και είδα ένα μήνυμά της να λέει πως δεν μπορούσε να έρθει. Ένα απλό “συγγνώμη, δεν θα τα καταφέρω” — τίποτα άλλο», έγραψε η νύφη. «Νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει φάρσα, αφού όλη την εβδομάδα επιβεβαιώναμε τις λεπτομέρειες. Αλλά μετά η αδελφή μου έδειξε το story της στο Instagram και τότε πανικοβλήθηκα».

Σύμφωνα με την ίδια, η επαγγελματίας μακιγιέρ ανέβαζε φωτογραφίες από παραλία, με cocktail στο χέρι και μακιγιάζ πλήρους glam, την ώρα που η νύφη καθόταν στο ξενοδοχείο προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Η κουμπάρα της προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά και μέσω social media, χωρίς επιτυχία. Απελπισμένες, οι φίλες και οι συγγενείς της νύφης άρχισαν να τηλεφωνούν σε όλα τα κοντινά κομμωτήρια, όμως όλες οι επαγγελματίες ήταν ήδη κλεισμένες.

Τότε, η σωτηρία ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε: η συνοδός του ξαδέλφου της, που είχε εργαστεί ως μαγιγιέρ, προσφέρθηκε να βοηθήσει. «Ήρθε στο ξενοδοχείο με το βαλιτσάκι της και έκανε απίστευτη δουλειά», έγραψε η νύφη. «Μου έσωσε την ζωή, πραγματικά δεν πιστεύω πόσο καλά τα κατάφερε υπό τέτοια πίεση».

«Είμαι χρόνια επαγγελματίας μακιγιέρ και αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο», έγραψε ένας χρήστης στα social media. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε αυτό την ημέρα του γάμου σου. Λυπάμαι πραγματικά, πρέπει να ήταν τρομερά αγχωτικό», έγραψε ένας άλλος.

Η ιστορία της έγινε viral, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικό είναι τα ζευγάρια να επιλέγουν αξιόπιστους επαγγελματίες και να εξασφαλίζουν συμβόλαια που προστατεύουν και τις δύο πλευρές.

Πηγή: newsbomb.gr

Η πολιτική αποχή, ιδιαίτερα στις νεανικές ηλικίες, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της κυπριακής δημοκρατίας.

