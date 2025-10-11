Απίστευτη ιστορία: Μακιγιέρ νύφης πήρε προκαταβολή και «εξαφανίστηκε» λίγες ώρες πριν τον γάμο - Έβαζε μετά στόρι σε παραλία

«Το πρωί του γάμου μου ξύπνησα και είδα ένα μήνυμά της να λέει πως δεν μπορούσε να έρθει. Ένα απλό “συγγνώμη, δεν θα τα καταφέρω” — τίποτα άλλο», έγραψε η νύφη. «Νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει φάρσα, αφού όλη την εβδομάδα επιβεβαιώναμε τις λεπτομέρειες. Αλλά μετά η αδελφή μου έδειξε το story της στο Instagram και τότε πανικοβλήθηκα».

Σύμφωνα με την ίδια, η επαγγελματίας μακιγιέρ ανέβαζε φωτογραφίες από παραλία, με cocktail στο χέρι και μακιγιάζ πλήρους glam, την ώρα που η νύφη καθόταν στο ξενοδοχείο προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Η κουμπάρα της προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά και μέσω social media, χωρίς επιτυχία. Απελπισμένες, οι φίλες και οι συγγενείς της νύφης άρχισαν να τηλεφωνούν σε όλα τα κοντινά κομμωτήρια, όμως όλες οι επαγγελματίες ήταν ήδη κλεισμένες.

Τότε, η σωτηρία ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε: η συνοδός του ξαδέλφου της, που είχε εργαστεί ως μαγιγιέρ, προσφέρθηκε να βοηθήσει. «Ήρθε στο ξενοδοχείο με το βαλιτσάκι της και έκανε απίστευτη δουλειά», έγραψε η νύφη. «Μου έσωσε την ζωή, πραγματικά δεν πιστεύω πόσο καλά τα κατάφερε υπό τέτοια πίεση».

«Είμαι χρόνια επαγγελματίας μακιγιέρ και αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο», έγραψε ένας χρήστης στα social media. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε αυτό την ημέρα του γάμου σου. Λυπάμαι πραγματικά, πρέπει να ήταν τρομερά αγχωτικό», έγραψε ένας άλλος.

Η ιστορία της έγινε viral, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικό είναι τα ζευγάρια να επιλέγουν αξιόπιστους επαγγελματίες και να εξασφαλίζουν συμβόλαια που προστατεύουν και τις δύο πλευρές.

Bride's Makeup Artist Took Cash Deposit and Ghosted Her Hours Before Wedding. Then She Posted a Shocking Pic on Instagram https://t.co/nbdhcwKfGk — People (@people) October 10, 2025

Πηγή: newsbomb.gr