Έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι - Κατασχέθηκαν μοτοσικλέτες και αυτοκίνητο - Εντείνει τους ελέγχους η Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι - Κατασχέθηκαν μοτοσικλέτες και αυτοκίνητο - Εντείνει τους ελέγχους η Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες

 11.10.2025 - 10:00
Έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι - Κατασχέθηκαν μοτοσικλέτες και αυτοκίνητο - Εντείνει τους ελέγχους η Αστυνομία - Δείτε φωτογραφίες

Μέλη της Τροχαίας Λάρνακας και του Ειδικού Ουλαμού Μοτοσικλετιστών της Τροχαίας Αρχηγείου, διενήργησαν μεταξύ των ωρών 8μ.μ. χθες – 3π.μ. σήμερα, εκστρατεία στη Λάρνακα.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η οποία εντάσσεται στις προσπάθειες που καταβάλλει η Αστυνομία για μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, καθώς και για εμπέδωση της οδικής συνείδησης και αύξησης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, έγιναν συνολικά 43 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα, εκ των οποίων οι 13 αφορούν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Παράλληλα, κατακρατήθηκαν τρεις μοτοσικλέτες και ένα όχημα, για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι τροχαίας συνεχίζονται καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, σε όλο το οδικό δίκτυο παγκύπρια με στόχο την εμπέδωση της οδικής συνείδησης και την πρόληψη των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων.

Η πολιτική αποχή, ιδιαίτερα στις νεανικές ηλικίες, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της κυπριακής δημοκρατίας.

