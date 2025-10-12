Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Οκτωβρίου

«Ηλεκτρική διασύνδεση ή γεωπολιτική παγίδα» είναι ο τίτλος στο κύριο θέμα της εφημερίδας «Αλήθεια», η οποία κάνει λόγο για διελκυστίνδα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για την ηλεκτρική διασύνδεση την ώρα που η Τουρκία εγείρει αξιώσεις στην περιοχή. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε τοποθέτηση της Προέδρου της ΠΟΕΔ, Μύριας Βασιλείου, με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία υποστηρίζει ότι το προταθέν σχέδιο δεν διορθώνει τις στρεβλώσεις. Αλλού, η εφημερίδα δημοσιεύει δηλώσεις της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτας Δημητρίου, σύμφωνα με την οποία οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου δεν πρόκειται να διασαλευθούν.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Χαμηλός βαθμός στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη», δημοσιεύει τα αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας, που έγινε για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα οποία το 17% των ερωτηθέντων έχει θετική εντύπωση για τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, ενώ το 21% θεωρεί τις επιδόσεις της μέτριες, ενώ 61% δίνει αρνητική ψήφο. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα κάνει λόγο για φόβους για κυκλοφοριακό έμφραγμα στη Λεμεσό έπειτα από την αδειοδότηση δύο νέων εμπορικών κέντρων. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στις προσεχείς «εκλογές» στα κατεχόμενα και την επόμενη μέρα για τους Τουρκοκύπριους.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Συνταγή Τραμπ για την περιοχή μας» γράφει για νέα δεδομένα στην περιοχή μετά τη συμφωνία στη Γάζα, με την εξίσωση να περιλαμβάνει την Κύπρο αλλά και την αναβαθμισμένη Τουρκία. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα κάνει λόγο για αξιοποίηση ΑΠΕ σε μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης και μεγάλες επενδύσεις για το υδατικό. Αλλού, ο «Φ» δημοσιεύει συνέντευξη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, σύμφωνα με τον οποίο η Κύπρος εξελίσσεται σε ναυτιλιακή δύναμη.

Η «Χαραυγή» με τίτλο στο κύριό της θέμα «Με εκβιαστικά διλήμματα στη Βουλή οι “πράσινες”φορολογίες», αναφέρει ότι η Κυβέρνηση αρνείται να αποσύρει τα μέτρα που θα πλήξουν τα χαμηλά εισοδήματα και κινδυνολογεί ότι θα χαθούν κονδύλια από το Ταμείο Αναζωογόνησης και Ανάπτυξης. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε ομιλία του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου στο συνέδριο της ΕΚΑ, ο οποίος έκανε λόγο για ανάγκη στήριξης και επανασχεδιασμού της γεωργίας. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι υπό τη σκιά των παρεμβάσεων της Άγκυρας θα διεξαχθούν οι «εκλογές» στα κατεχόμενα την ερχόμενη Κυριακή.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Sunday Mail» με τίτλο στο κύριο θέμα της «Η Κύπρος αναβαθμίζει τη στρατιωτική δύναμη πυρός της», αναφέρει ότι οι στενότερες σχέσεις της Κύπρου με Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν οδηγήσει στην απόκτηση βελτιωμένων αμυντικών συστημάτων. Η εφημερίδα δημοσιεύοντας φωτογραφία νεαρού Παλαιστινίου που επιστρέφει από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Γάζας, αναφέρεται στην επιστροφή των Παλαιστινίων έπειτα από τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην απαγόρευση εισόδου στα κατεχόμενα σε Ισπανό σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ για την Κύπρο.

Η εβδομαδιαία «Καθημερινή» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Ψάχνουν πολιτικές μίζες στον EuroAsia» αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρίσκεται σε αναζήτηση μαύρου πολιτικού χρήματος για το ηλεκτρικό καλώδιο Κύπρου-Κρήτης. Κάτω από φωτογραφία που δημοσιεύει η εφημερίδα αναφέρεται στην αποκατάσταση της εκκλησίας της Παναγιάς της Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη της Καρπασίας. Σε άλλο θέμα δημοσιεύει συνέντευξη του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρει ότι η διασύνδεση GSI είναι βιώσιμη.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Σημερινή της Κυριακής» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Σε… “κώμα” το Νοσοκομείο Λάρνακας» και αναφέρεται σε ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίες για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου γίνεται λόγος για εκμετάλλευση ενός συστήματος που εδώ και χρόνια λειτουργεί με «εκπτώσεις» στην ηθική, τη λογοδοσία και στην ίδια τη φροντίδα του ασθενούς. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η Γερμανία προωθεί κατάργηση των κυρώσεων κατά της Τουρκίας για το φυσικό αέριο. Αλλού γράφει ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεν εξήγησε ενώπιον της Βουλής πού, πώς και γιατί δόθηκαν 300 εκ. ευρώ από τον ΑΔΜΗΕ.