Αποχώρηση-σεισμός από το Άλμα: Ο Αβραάμ Θεμιστοκλέους «καρφώνει» τον Μιχαηλίδη για αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες

Η αποχώρηση του κ. Θεμιστοκλέους έρχεται στον απόηχο των έντονων πολιτικών αντιδράσεων που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Ανδρέα Χασαπόπουλου για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το Άλμα, με το κίνημα να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο εσωτερικής κρίσης.

Σε δεκαπεντάλεπτο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Θεμιστοκλέους κατηγορεί την ηγεσία του Άλματος για αποφάσεις «πίσω από κλειστές πόρτες», για έλλειψη διαφάνειας και για παραγκωνισμό θεμάτων που αφορούν τη νεολαία.

Όπως ανέφερε:

«Αντί για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να πάμε μπροστά, αλλά και να επικεντρωθούμε σε αυτά που μας ενώνουν, μια φράση με την οποία εμβολιάσαμε εγώ με τους ανθρώπους μου τη διακήρυξη. Που βλέπετε εσείς να επικεντρώνονται σε αυτά που μας ενώνουν; Όλους να τους αποκλείσουν, αυτοί είναι έτσι, αυτοί είναι αλλιώς πως, να βγούμε κάθε μέρα να δούμε τι μάχη θα κάνουμε».

Ο κ. Θεμιστοκλέους συνέχισε λέγοντας:

«Δεν υπάρχει τίποτα όσον αφορά τη νεολαία, το μέλλον μας, πράγματα τα οποία είχαν τεθεί μεταξύ εμένα και του Οδυσσέα, δεν τηρήθηκε τίποτα. Έτσι θα αλλάξει τίποτα; Έτσι θα πάμε μπροστά; Πρέπει να σπάσουμε αυγά και να πιάσουμε θέματα ταμπού».

Αναφερόμενος στις αυξήσεις στη δημόσια υπηρεσία, σημείωσε:

«Δεν θέλουμε να τους αγγίξουμε και να τους κακοφανήσουμε γιατί μάλλον ήμασταν κι εμείς μια ζωή δημόσιοι υπάλληλοι. Πώς θα ξέρω εγώ τον πόνο του εργάτη ή του απλού πολίτη, όταν δεν αντιλαμβάνονται την καθημερινότητά του; Όταν δεν θέτω τις προτεραιότητές μου σωστά; Πείτε μου μισή λέξη που έφυγε από το Άλμα για τους νέους, το μέλλον μας».

Στο βίντεο άφησε σαφείς αιχμές για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τη λειτουργία του κινήματος:

«Εγώ είμαι ένας εκ των 33 που με την επιμονή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ήμουν και στο πάνελ. Τελικά με φώναξαν στο πάνελ για να υπάρχει εκεί ένας νεαρός που έχει λίγο άκουσμα; Εξυπηρέτησα μια εικόνα; Μετά, ανακοίνωσαν μεταβατική εκτελεστική γραμματεία. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ποια ήταν; Υπήρχε κάποια ψηφοφορία; Όχι. Κάποιοι κάθισαν πίσω από κλειστές πόρτες, αποφάσισαν και ανακοίνωσαν μια γραμματεία».

Και συνέχισε:

«Έκαναν ένα καταστατικό. Αυτά δεν είναι δημοκρατικά. Δεν λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο. Είχες 33, τουλάχιστον έπρεπε να ερωτηθούν όλοι, να ψηφίσουν όλοι ποιος ή ποιοι θα είναι σε αυτή τη γραμματεία. Αυτή είναι η δημοκρατία».

Ο Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε επίσης σε «γκρίζες ζώνες» και συναντήσεις που, όπως υποστήριξε, γίνονταν χωρίς ενημέρωση των μελών:

«Πολλές γκρίζες ζώνες στις συναντήσεις, με το ποιους μιλά ο Οδυσσέας, με συναντήσεις με πρώην πολιτικούς, που ουδέποτε ενημερωθήκαμε. Πάντα βρισκόμουν εγώ και κάποιοι άλλοι στη σκιά. Γιατί να συζητάς με τον οποιονδήποτε πίσω από κλειστές πόρτες;»

Αναφερόμενος στα βίντεο που δημοσιεύει, πρόσθεσε:

«Είναι γελοία αυτά τα πράγματα. Κάντε μια αναζήτηση το όνομά μου τι έκανα και τι πρόσφερα τόσα χρόνια για τούτη την κοινωνία, είναι εκεί δεν έχω να αποδείξω σε κανένα τίποτα. Το αποκορύφωμα ήταν το βίντεο που έκανα πριν κάποιες εβδομάδες για μια μάνα με ένα μωρό που την στέγασαν σε μια τρώγλη στη Λάρνακα, μαζί με ένα μάτσο αλλοδαπούς. Πάντα πίσω από την πλάτη μου συζητούσαν ότι είναι ρατσιστικό, δεν μας εκφράζει και λοιπά, ενώ το βίντεο ήταν ξεκάθαρο, να προβάλω την αδικία και πώς συμπεριφέρεται το κράτος απέναντι στους νόμιμούς του πολίτες και στους αλλοδαπούς. Κανένα ρατσιστικό πράγμα... Αν θεωρείται να βάζω τη χώρα μου και τους πολίτες της ρατσιστικό, τι να σας πω; Ο πατριωτισμός μεταφράστηκε σε ρατσισμό και πατριωτισμό».

Αναφερόμενος στον Ανδρέα Χασαπόπουλο, σημείωσε:

«Καταλαβαίνω την πικρία του. Αυτός ο άνθρωπος έδωσε μάχες για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ήταν το δεξί του χέρι στην Ελεγκτική, εργάστηκε μαζί του για πάρα πολύ καιρό και αντιμετωπίζει τώρα αγωγές στα Δικαστήρια, τα οποία πρέπει να τρέχει γιατί έκανε μια μάχη για τον Οδυσσέα και για ένα απώτερο σκοπό, για να καταπολεμηθεί η διαφθορά... Το πρέπον και το σωστό είναι να τον φωνάξεις, να του πεις αυτά που σε προβληματίζουν και αυτά που διαφωνείς και να βρείτε μια μέση λύση».

Και πρόσθεσε:

«Και τι έκανε ο Οδυσσέας, όπως είπε ο ίδιος ο Χασαπόπουλος; Τον παραγκώνισε, τον αγνόησε και από την μια μέρα στην άλλη είπε δεν μου κάνεις πλέον, δεν σε χρειάζομαι, θα προχωρήσω με ότι θέλω. Αυτό είναι ασέβεια».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεμιστοκλέους δήλωσε:

«Είναι μια συνταγή αποτυχίας, δηλαδή κοκορομαχίες, αλληλοκατηγορίες, συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες, κάνω γραμματεία χωρίς δημοκρατική διαδικασία, κάνω τα όλα επειδή έτσι αποφασίζω εγώ. Δεν ζούμε στη Ρώμη του Καίσαρα και πρέπει επιτέλους να αναβιώσει και να αναστηλωθεί η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Η δημοκρατία κτίζεται από τους απλούς πολίτες προς τα πάνω. Προτεραιότητα είναι οι πολίτες και η νεολαία».

Κλείνοντας, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το Άλμα, δηλώνοντας:

«Δεν έχω χώρο στο Άλμα. Δεν λειτουργούν δημοκρατικά, λειτουργούν σαν ένα πάγιο κόμμα και παίρνονται αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι δεν βγήκε μισή λέξη από το Άλμα ή από τον Οδυσσέα για τους νέους».

«Δεν θα μείνω ποτέ άπραγος», κατέληξε, προαναγγέλλοντας ότι σύντομα θα ανακοινώσει τις επόμενες κινήσεις του.