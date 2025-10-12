Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΓια πόσο καιρό είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι; Τι έδειξαν μελέτες
ΥΓΕΙΑ

Για πόσο καιρό είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι; Τι έδειξαν μελέτες

 12.10.2025 - 15:19
Για πόσο καιρό είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι; Τι έδειξαν μελέτες

Πόσες φορές δεν έχουμε πάρει όλοι μας στη δουλειά ή στο σπίτι ένα πλαστικό μπουκάλι για να το γεμίζουμε με νερό για να πίνουμε ξανά και ξανά; Είναι εύκολο και βολικό αλλά είναι υγιεινό;

Οι ειδικοί έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι λιγότερο αθώα απ’ όσο νομίζεις. Και όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με τα μικρόβια που μαζεύονται στο καπάκι.

Τα πλαστικά μπουκάλια με τον χρόνο και τη θερμότητα, αλλοιώνονται και απελευθερώνουν ουσίες που κανείς δεν θα ήθελε να καταλήξουν στο νερό του.

Τι περιέχει ένα πλαστικό μπουκάλι νερού και πώς επηρεάζει την υγεία;

Ένα τυπικό πλαστικό μπουκάλι αποτελείται από τις λεγόμενες φθαλικές ενώσεις, που ονομάζονται επίσης πλαστικοποιητές.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια κατηγορία τεχνητών χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν τα μπουκάλια νερού και άλλα πλαστικά πιο ανθεκτικά και εύκαμπτα δοχεία.

Η έκθεση σε φθαλικές ενώσεις λόγω του ότι οι χημικές ουσίες επηρεάζουν το ενδοκρινικό σύστημα ενός ατόμου, το οποίο είναι το σύστημα που παράγει και απελευθερώνει ορμόνες δεν προτείνεται από τους ειδικούς.

Τι έδειξαν μελέτες

Ορισμένες μελέτες έχουν βρει ότι τα πλαστικά μπουκάλια νερού από μόνα τους δεν έχουν αρκετά σημαντικά επίπεδα μόλυνσης ώστε να βλάψουν όσους πίνουν εμφιαλωμένο νερό.

Ωστόσο, πολλοί ειδικοί είπαν ότι επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι εκτίθενται ήδη σε χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές από πολλές άλλες πηγές κάθε μέρα – από προϊόντα καθαρισμού σπιτιού έως ορισμένα αρώματα – ίσως είναι συνετό να περιορίσετε την πρόσθετη έκθεση σε τέτοιες χημικές ουσίες όπου είναι δυνατόν.

Τέτοιες χημικές ουσίες έχουν συνδεθεί με μια σειρά από αναπαραγωγικές, ανοσολογικές και νευρολογικές διαταραχές, όπως ο διαβήτης κύησης, η ΔΕΠ-Υ, τα προβλήματα γονιμότητας, η ηπατική νόσος στα παιδιά, το άσθμα και ο αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του μαστού.

Στο ερώτημα για το ποια είναι η λύση η απάντηση είναι μια. Αν θέλουμε μια πιο μόνιμη λύση για το σπίτι ή το γραφείο, μπορούμε να επιλέξουμε γυάλινο μπουκάλι, όμως κι αυτό θα πρέπει να έχουμε στο νου μας να το πλένουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πηγή: ethnos.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θύμα απάτης 31χρονη – Την έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα – Χιλιάδες ευρώ «πέταξαν» μακριά – Συμβουλές από Αστυνομία
Έρχεται μεγάλη αύξηση στα τσιγάρα; Πρόταση στην ΕΕ για φόρο και στα θερμαινόμενα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Πόσο θα επιβαρύνει την τσέπη
Θλίψη στην Τριμίκλινη: Πέθανε η γιαγιά Ελένη - Φωτογραφία
Τα 4 ζώδια που βάζουν τον εαυτό τους πάνω από όλους και όλα
Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο: Έχει πάνω από 2.200 διαφορετικές λέξεις
Έβαλε επτά γκολ και... συνελήφθη μετά τη λήξη του αγώνα ως ύποπτος για συμμετοχή σε στημένα παιχνίδια!

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σίσσυ Χρηστίδου για την Ιωάννα Τούνη: «Είχε άστρο, δεν χρωστάει τίποτα γιατί η τηλεόραση την εκμεταλλεύτηκε»

 12.10.2025 - 15:13
Επόμενο άρθρο

Βίντεο που σοκάρει: Ελικόπτερο πέφτει σε παραλία της Καλιφόρνια – Κόσμος τρέχει πανικόβλητος

 12.10.2025 - 15:20
Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για την πρόσκληση να παραστεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αίγυπτο, για τη Γάζα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

  •  12.10.2025 - 14:07
Αντωνίου: «Η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν επέτρεψε πρόοδο – Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι»

Αντωνίου: «Η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν επέτρεψε πρόοδο – Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι»

  •  12.10.2025 - 14:53
Με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

  •  12.10.2025 - 15:57
Δεκάδες φορτηγά εισήλθαν με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα - «Να ανοίξουν τα περάσματα» ζητά ο ΟΗΕ

Δεκάδες φορτηγά εισήλθαν με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα - «Να ανοίξουν τα περάσματα» ζητά ο ΟΗΕ

  •  12.10.2025 - 14:36
Θύμα απάτης 31χρονη – Την έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα – Χιλιάδες ευρώ «πέταξαν» μακριά – Συμβουλές από Αστυνομία

Θύμα απάτης 31χρονη – Την έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα – Χιλιάδες ευρώ «πέταξαν» μακριά – Συμβουλές από Αστυνομία

  •  12.10.2025 - 14:56
Έβαλε επτά γκολ και... συνελήφθη μετά τη λήξη του αγώνα ως ύποπτος για συμμετοχή σε στημένα παιχνίδια!

Έβαλε επτά γκολ και... συνελήφθη μετά τη λήξη του αγώνα ως ύποπτος για συμμετοχή σε στημένα παιχνίδια!

  •  12.10.2025 - 12:50
Έρχεται μεγάλη αύξηση στα τσιγάρα; Πρόταση στην ΕΕ για φόρο και στα θερμαινόμενα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Πόσο θα επιβαρύνει την τσέπη

Έρχεται μεγάλη αύξηση στα τσιγάρα; Πρόταση στην ΕΕ για φόρο και στα θερμαινόμενα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Πόσο θα επιβαρύνει την τσέπη

  •  12.10.2025 - 14:50
Bίντεο - «The Voice»: Η συγκινητική ιστορία του Ανδρέα από την Αραδίππου

Bίντεο - «The Voice»: Η συγκινητική ιστορία του Ανδρέα από την Αραδίππου

  •  12.10.2025 - 14:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα