Για πόσο καιρό είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι; Τι έδειξαν μελέτες

Οι ειδικοί έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι λιγότερο αθώα απ’ όσο νομίζεις. Και όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με τα μικρόβια που μαζεύονται στο καπάκι.

Τα πλαστικά μπουκάλια με τον χρόνο και τη θερμότητα, αλλοιώνονται και απελευθερώνουν ουσίες που κανείς δεν θα ήθελε να καταλήξουν στο νερό του.

Τι περιέχει ένα πλαστικό μπουκάλι νερού και πώς επηρεάζει την υγεία;

Ένα τυπικό πλαστικό μπουκάλι αποτελείται από τις λεγόμενες φθαλικές ενώσεις, που ονομάζονται επίσης πλαστικοποιητές.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια κατηγορία τεχνητών χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν τα μπουκάλια νερού και άλλα πλαστικά πιο ανθεκτικά και εύκαμπτα δοχεία.

Η έκθεση σε φθαλικές ενώσεις λόγω του ότι οι χημικές ουσίες επηρεάζουν το ενδοκρινικό σύστημα ενός ατόμου, το οποίο είναι το σύστημα που παράγει και απελευθερώνει ορμόνες δεν προτείνεται από τους ειδικούς.

Τι έδειξαν μελέτες

Ορισμένες μελέτες έχουν βρει ότι τα πλαστικά μπουκάλια νερού από μόνα τους δεν έχουν αρκετά σημαντικά επίπεδα μόλυνσης ώστε να βλάψουν όσους πίνουν εμφιαλωμένο νερό.

Ωστόσο, πολλοί ειδικοί είπαν ότι επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι εκτίθενται ήδη σε χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές από πολλές άλλες πηγές κάθε μέρα – από προϊόντα καθαρισμού σπιτιού έως ορισμένα αρώματα – ίσως είναι συνετό να περιορίσετε την πρόσθετη έκθεση σε τέτοιες χημικές ουσίες όπου είναι δυνατόν.

Τέτοιες χημικές ουσίες έχουν συνδεθεί με μια σειρά από αναπαραγωγικές, ανοσολογικές και νευρολογικές διαταραχές, όπως ο διαβήτης κύησης, η ΔΕΠ-Υ, τα προβλήματα γονιμότητας, η ηπατική νόσος στα παιδιά, το άσθμα και ο αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του μαστού.

Στο ερώτημα για το ποια είναι η λύση η απάντηση είναι μια. Αν θέλουμε μια πιο μόνιμη λύση για το σπίτι ή το γραφείο, μπορούμε να επιλέξουμε γυάλινο μπουκάλι, όμως κι αυτό θα πρέπει να έχουμε στο νου μας να το πλένουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πηγή: ethnos.gr