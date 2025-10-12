Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λίγα τα ναρκωτικά, πολλά τα λεφτά – Συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ σε οικίες και οχήματα – Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα

 12.10.2025 - 16:36
Λίγα τα ναρκωτικά, πολλά τα λεφτά – Συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ σε οικίες και οχήματα – Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα

Τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης της ΥΚΑΝ, που διεξήχθη το πρωί σήμερα στην Πάφο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης ερευνήθηκαν συνολικά οκτώ οικίες και εφτά οχήματα, ενώ κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους 17 γραμμαρίων, κάνναβη μεικτού βάρους 19 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των €5,010.

Συγκεκριμένα στην οικία 39χρονου, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 6,3 γραμμαρίων. Ο 39χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα. Αφού κατηγορήθηκε γραπτώς αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία 28χρονου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 10 γραμμαρίων, κοκαΐνη μεικτού βάρους 17 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό, των €5,010. Τόσο ο 28χρονος, όσο και η 33χρονη, που εντοπίστηκε στην οικία, συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα.

Επιπρόσθετα, σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία 32χρονου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 2,5 γραμμαρίων. Ο 32χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και αφού κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για την πρόσκληση να παραστεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αίγυπτο, για τη Γάζα.

