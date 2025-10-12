Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα σωπάσω μέχρι να φέρω πίσω τους ομήρους - Η εκστρατεία μας δεν τελείωσε

Είναι «μια βραδιά δακρύων, μια βραδιά ευτυχίας. Ο κόσμος δεν πίστευε ότι θα συμβεί», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και συνέχισε: «Δεν θα μείνω σιωπηλός μέχρι να τους φέρω πίσω».

BREAKING: "The campaign has not ended. There are many security challenges ahead of us", says Israeli PM Benjamin Netanyahu, adding Israel is now on a "new path of healing"https://t.co/ckqgQanJbt



«Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες μεταξύ μας, αλλά σήμερα, και ελπίζω και στην περίοδο που πλησιάζει, έχουμε όλους τους λόγους να τις αφήσουμε στην άκρη, γιατί με την κοινή μας δύναμη, πετύχαμε θεαματικές νίκες, νίκες που εξέπληξαν ολόκληρο τον κόσμο» τόνισε.

«Όπου κι αν πολεμήσαμε, νικήσαμε, αλλά η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει. Μας περιμένουν πολλές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Μερικοί από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν για να μας επιτεθούν ξανά, αλλά είμαστε σε ετοιμότητα» τόνισε σε άλλο σημείο ο Νετανιάχου.

«Έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες ως αποτέλεσμα των νικών, επιμένει. Δουλεύοντας μαζί, θα ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και θα εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες» συνέχισε.

Ταυτόχρονα, συμπλήρωσε ότι μπροστά μας υπάρχει «αύριο σηματοδοτείται η αρχή ενός νέου δρόμου. Ένας δρόμος οικοδόμησης, ένας δρόμος θεραπείας και, ελπίζω, ένας δρόμος ενότητας».

Θα συνεχίσουμε μέχρι να πετύχουμε μια νέα πραγματικότητα ασφαλείας, είπε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι πέτυχε τη νίκη επί της Χαμάς στον πόλεμο της Γάζας σήμερα το βράδυ, παραμονή της αναμενόμενης επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η στρατιωτική πίεση που ασκήσαμε κατά τα τελευταία δύο χρόνια» μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου 2023, «καθώς και τα πρόσθετα διπλωματικά μέτρα, αποτελούν νίκη επί της Χαμάς», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ σε σύντομη ομιλία στην τηλεόραση.

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια πραγματικότητα ασφαλείας που να εγγυάται ότι η Λωρίδα της Γάζας δεν συνιστά πλέον απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του», πρόσθεσε.