LIKE ONLINE

Ψάξτε τα συρτάρια σας: Αυτά τα παλιά αντικείμενα μπορεί να αξίζουν χιλιάδες ευρώ

 14.10.2025 - 07:55
Ένα παλιό κινητό, παιχνίδι ή βιβλίο μπορεί να αξίζει μια περιουσία! Δείτε ποια αντικείμενα κρύβουν αξία χιλιάδων ευρώ στα συρτάρια των σπιτιών μας.

Ένας ειδικός προειδοποιεί να μην πετάτε τα παλιά σας gadgets. Το πρώτο iPhone του 2007, σφραγισμένο, πωλείται πλέον για δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Δείτε ποια αντικείμενα-θησαυροί μπορεί να κρύβονται στα συρτάρια σας.

Μπορεί να νομίζετε πως το συρτάρι με τα «άχρηστα» στο σπίτι σας είναι γεμάτο ξεχασμένα καλώδια, παλιές μπαταρίες και σκόρπιες κάρτες γενεθλίων. Ωστόσο, ίσως εκεί μέσα να κρύβεται ένα μικρό θησαυροφυλάκιο.

Σύμφωνα με τον επενδυτή και ιδρυτή της Real World Investor, Άνταμ Κοπρούκι, αντικείμενα που θεωρούμε ασήμαντα μπορεί να αξίζουν σήμερα δεκάδες χιλιάδες δολάρια - και σε ορισμένες περιπτώσεις, πολύ περισσότερα. «Οι περισσότεροι άνθρωποι πετάνε αντικείμενα που θα μπορούσαν να πληρώσουν τη σύνταξή τους μέσα σε λίγα χρόνια», δηλώνει ο ίδιος στη New York Post.

Το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα; Το πρώτο iPhone που κυκλοφόρησε το 2007. Η συσκευή κόστιζε τότε 499 δολάρια, ωστόσο σφραγισμένα κομμάτια έχουν φτάσει να πωλούνται σήμερα σε δημοπρασίες για 20.000 έως και 63.000 δολάρια. Μάλιστα, ένα εξαιρετικά σπάνιο iPhone 4GB του ίδιου έτους άλλαξε χέρια έναντι 190.372 δολαρίων. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι μέχρι το 2030 η αξία του θα μπορούσε να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 50.000 δολάρια για όσους έχουν κρατήσει τη συσκευή ανέπαφη.

Και δεν είναι μόνο τα κινητά που αποκτούν συλλεκτική αξία. Πρώτες εκδόσεις βιβλίων, φιγούρες Star Wars, κάρτες Pokémon ή ακόμα και παιχνίδια της δεκαετίας του ’80, όπως οι Transformers, πωλούνται πλέον σε εξωφρενικές τιμές. Ένα σφραγισμένο Super Mario Bros. έφτασε το 2021 να πουληθεί σε δημοπρασία για 2 εκατομμύρια δολάρια, από μόλις 30 δολάρια όταν κυκλοφόρησε.

Ο Κοπρούκι συστήνει προσοχή: πριν βιαστεί κανείς να πουλήσει κάτι διαδικτυακά, καλό είναι να το εκτιμήσει πρώτα ιδιωτικά, ώστε να μην υποτιμήσει την αξία του.

Ίσως λοιπόν ήρθε η ώρα να δείτε αλλιώς το «συρτάρι με τα άχρηστα». Γιατί, όπως φαίνεται, τα παλιά καλώδια και τα ξεχασμένα gadgets μπορεί να κρύβουν μια μικρή περιουσία!

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

