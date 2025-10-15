Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του «Μπαϊράκ», μιλώντας χθες βράδυ σε «προεκλογική» εκπομπή ο κ. Τατάρ παρατήρησε ότι η «αντιπολίτευση» αποχώρησε πρόωρα από την «ολομέλεια» και δεν καταψήφισε το ψήφισμα. «Αν η Κύπρος ως σύνολο υποστήριζε την πολιτική των δύο κρατών, αυτό θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό μέρος», είπε κι έδωσε το παράδειγμα του Κοσσυφοπεδίου.

Μίλησε για απογοήτευση των Τ/κ μετά το σχέδιο Ανάν και πως δόθηκε τότε η ευκαιρία για να φέρουν στην ατζέντα την πολιτική των δύο κρατών, αλλά δεν την εκμεταλλεύτηκαν. «Οι πολιτικές των δύο κρατών θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζει την πολιτική των δύο κρατών», υποστήριξε.

Η ρητορική που υποδηλώνει ότι ο κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή και η ιθαγένεια της ΕΕ θα τεθούν σε κίνδυνο με την έγκριση του ψηφίσματος για τη λύση των δύο κρατών στη «βουλή», πρόσθεσε, χρησιμοποιείται για την προώθηση της «αντιπολίτευσης» και υποστήριξε πάλι ότι οι Τ/κ υφίστανται «εμπάργκο» και απομόνωση.

Ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι είχε θέσει το ζήτημα της υπηκοότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας για παιδιά μεικτών γάμων, αλλά έλαβε αόριστες απαντήσεις από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Για την αναφορά του Τουφάν Ερχιουρμάν, πως θα δώσει πίσω τη σοβαρότητα στον «θεσμό του προέδρου», ο κ. Τατάρ είπε: «Για ποια σοβαρότητα μιλάτε; Είμαι αυτός που έχει δημιουργήσει τις ισχυρότερες σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο και έχει εκπροσωπήσει την τδβκ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Εξήρε την υποστήριξη της Τουρκίας στην πολιτική των δύο κρατών, υποστηρίζοντας ότι χρόνια συνομιλιών για ομοσπονδία δεν είχαν αποφέρει αποτελέσματα και ότι άλλαξαν πορεία. Aναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη της «ομάδας φιλίας των Τουρκικών Κρατών», λέγοντας ότι «εξέφρασαν σαφώς την υποστήριξή τους στην πολιτική των δύο κρατών».

Ο Τατάρ επανέλαβε ότι δεν θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέχρι να γίνει αποδεκτή η κυρίαρχη ισότητα. «Η κυριαρχία είναι η δύναμή μας και η εγγύηση του μέλλοντός μας. Όσο κι αν λένε ότι είστε ίσοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν είστε. Λοιπόν, τι αποτελέσματα θα έχετε; Έχουμε αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν καθίσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά υπερασπιστήκαμε την κυριαρχία μας».

Για το περιουσιακό είπε ότι πρέπει να συγκεντρωθούν πόροι για να γίνει η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» πιο αποτελεσματική και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μέσα όπως «ανταλλαγή, αποκατάσταση και αποζημίωση».

«Δεν πουλάω όνειρα. Λέω την αλήθεια», ανέφερε ο κ. Τατάρ υποστηρίζοντας ότι ο «ανθυποψήφιός» του πουλάει όνειρα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι μια ομοσπονδία δεν θα συμβεί ποτέ.

Ο μεγαλύτερος στόχος του στη νέα θητεία, είπε, είναι η προώθηση της «τδβκ».

Σε γραπτή του δήλωση ο κ. Τατάρ χαρακτήρισε την έγκριση του ψηφίσματος από τη «βουλή» ως «ιστορική απόφαση, η οποία θα καθορίσει το μέλλον του τουρκοκυπριακού λαού, την κυριαρχία του κράτους μας και την κατεύθυνση της εθνικής μας υπόθεσης. Αποτελεί πλέον σημείο καμπής για όλους μας. Ο λαός μας γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτή η απόφαση δεν είναι μια συνηθισμένη πολιτική επιλογή. Είναι μια στιγμή του πεπρωμένου».

