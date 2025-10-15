Ecommbx
Άνευ όρων αποδοχή: Η βάση για μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας

 15.10.2025 - 12:52
Η έννοια της άνευ όρων αποδοχής είναι κεντρική στη σύγχρονη ψυχοθεραπεία και συχνά αναφέρεται ως απαραίτητο στοιχείο μιας αποτελεσματικής θεραπευτικής σχέσης.

Προέρχεται από το έργο του Carl Rogers, θεμελιωτή της προσωποκεντρικής προσέγγισης, ο οποίος υποστήριζε ότι η ανεπιφύλακτη αποδοχή του ατόμου, ανεξαρτήτως των σκέψεων ή των πράξεών του, είναι καταλυτική για την προσωπική εξέλιξη.

Τι σημαίνει άνευ όρων αποδοχή;

Δεν πρόκειται για τεχνική, αλλά για στάση ζωής. Είναι η επιλογή να βλέπουμε τον άλλον —στην περίπτωση της ψυχοθεραπείας, τον θεραπευόμενο— με κατανόηση και χωρίς κριτική. Ακόμα κι όταν διαφωνούμε με τις πράξεις ή τις επιλογές του, προσπαθούμε να του προσφέρουμε ένα ασφαλές πλαίσιο, όπου μπορεί να είναι αυθεντικός, να νιώθει χωρίς ντροπή και να εκφράζεται ελεύθερα. Αυτή η αποδοχή διευκολύνει την εσωτερική διερεύνηση και τελικά την αλλαγή.

Αν όμως αυτή η στάση αποδεικνύεται τόσο θεραπευτική μέσα στη σχέση με έναν επαγγελματία, τότε γιατί συχνά αδυνατούμε να την εφαρμόσουμε προς τον ίδιο μας τον εαυτό;

