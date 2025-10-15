Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΆγριο ξύλο μεταξύ πελατών σε εστιατόριο μπέργκερ στο Τέξας λόγω λάθους στην παραγγελία - Δείτε βίντεο
LIKE ONLINE

Άγριο ξύλο μεταξύ πελατών σε εστιατόριο μπέργκερ στο Τέξας λόγω λάθους στην παραγγελία - Δείτε βίντεο

 15.10.2025 - 13:11
Άγριο ξύλο μεταξύ πελατών σε εστιατόριο μπέργκερ στο Τέξας λόγω λάθους στην παραγγελία - Δείτε βίντεο

Ένας άγριος καβγάς ξέσπασε σε εστιατόριο της αλυσίδας μπέργκερ «Whataburger» στο Τέξας, λόγω λάθους σε παραγγελία, με αποτέλεσμα να τον τραυματισμό και τη σύλληψη ατόμων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, στο υποκατάστημα της οδού Blanco, κοντά στη West Bitters Road, στο Σαν Αντόνιο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φαίνονται κάποιοι πελάτες να λογομαχούν, και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια και να χτυπούν ο ένας τον άλλον με γροθιές και κλωτσιές. 

Η Ρεβέκα Νοέλ εξήγησε σε ανάρτησή της στο Facebook ότι «μέρος της παραγγελίας ενός άλλου τραπεζιού παραδόθηκε κατά λάθος» στον γιο της Κέιλιν και την παρέα του. Το προσωπικό του Whataburger «είπε στους άλλους πελάτες» πως η παραγγελία τους βρισκόταν στο τραπέζι του γιου της, με αποτέλεσμα εκείνοι να τους επιτεθούν.

«Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κατάσταση ξέφυγε εντελώς από τα όρια μιας απλής παρεξήγησης και μετατράπηκε σε βίαιη επίθεση», έγραψε η Νοέλ.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας με γκρι μπλούζα να χτυπά κάποιον άλλον στο πρόσωπο, ρίχνοντάς τον πάνω σε τραπέζι του εστιατορίου. Ένας άλλος άνδρας με πορτοκαλί μπλούζα και αθλητικά παπούτσια, γρονθοκοπεί επανειλημμένα κάποιον που βρίσκεται πεσμένος στο πάτωμα.

Ταυτόχρονα ακούγονται πανικόβλητες φωνές και κραυγές, ενώ κάποιος προσπαθεί μάταια να κατευνάσει τα πνεύματα λέγοντας: «Ηρεμήστε, σας παρακαλώ, ηρεμήστε».

Η βίαιη σύγκρουση συνεχίστηκε με τρεις γυναίκες να χτυπιούνται μεταξύ τους στο πάτωμα, ενώ μια άλλη φώναζε: «Σταματήστε! Τι στο καλό έχετε πάθει;». Κάποιος ακούγεται να απειλεί ότι θα καλέσει την αστυνομία.

Σύμφωνα με το San Antonio Express-News, υπάλληλος του Whataburger που συμμετείχε στον καβγά, αν και βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, απολύθηκε μετά το περιστατικό.

Όπως μετέδωσε το CBS Austin, ένας από τους εφήβους που ενεπλάκησαν στον καβγά τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς υπέστη διάσειση, 40 εκδορές, δάγκωμα, κάταγμα στον καρπό και μώλωπες σε νεφρά, ήπαρ και πλευρά.

Η αστυνομία του Σαν Αντόνιο προχώρησε συνολικά σε επτά συλλήψεις: Άντρες Γκαρσία Καρδένας (21 ετών), Τάιρον Τόλιβερ (21), Μιγκέλ Τόρες (57), Μέιλι Τόρες (21), Άντριου Λόπεζ (21), Ντεόντε Τόλιβερ (23) και Βερόνικα Βαλντέζ (53).

Η Νοέλ ανάρτησε φωτογραφίες των υπόπτων, καθώς και εικόνες από τον αιματηρό χώρο του εστιατορίου, με αστυνομικούς επί τόπου.

Όλοι κατηγορήθηκαν για πρόκληση σωματικής βλάβης και οδηγήθηκαν στη φυλακή της κομητείας Μπέξαρ, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα ήταν δύο άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 18 και 20 ετών.

Οι επτά συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι το επόμενο πρωί, σύμφωνα με το MySA.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Ένας τυχερός στην Κύπρο γέμισε το πορτοφόλι του – «Εκτοξεύθηκε» το ποσό της επόμενης κλήρωσης
VIDEO: Ηλικιωμένος κυκλοφορούσε γυμνός σε παραλία και... φωτογραφιζόταν - Δείτε εικόνες
Video: Καρέ-καρέ η απομάκρυνση των οχημάτων από την Αλυκή - Δύσκολο το έργο, βγήκε το πρώτο
Το «τερμάτισε» οδηγός: Πάρκαρε «κύριος» μέσα σε ελεγχόμενο τετράγωνο - Δείτε φωτογραφία
Παγκύπριο μπλακ αουτ: Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος - Τι συνέβη
Συγκλονίζει εικόνα από κυπριακό σπίτι - Άδεια ράφια και ψυγείο - Μητέρα μονογονιός δεν έχει φαγητό για το παιδί της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άνευ όρων αποδοχή: Η βάση για μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας

 15.10.2025 - 12:52
Επόμενο άρθρο

Απόφαση Υπουργικού: Μαθήματα ακόμη και με δύο μαθητές σε ορεινά και απομακρυσμένα λύκεια

 15.10.2025 - 13:28
Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Η έγκριση του ψηφίσματος για τη λύση δύο κρατών από τη «βουλή» έχει ενισχύσει την πολιτική τους ατζέντα, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία (στα κατεχόμενα) είναι υπέρ αυτής της λύσης δύο κρατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

  •  15.10.2025 - 12:52
Παπαναστασίου στο GITEX 2025: Κύπρος και ΗΑΕ χαράζουν κοινό δρόμο σε ενέργεια και εμπόριο

Παπαναστασίου στο GITEX 2025: Κύπρος και ΗΑΕ χαράζουν κοινό δρόμο σε ενέργεια και εμπόριο

  •  15.10.2025 - 13:34
Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

  •  15.10.2025 - 13:41
Video: Καρέ-καρέ η απομάκρυνση των οχημάτων από την Αλυκή - Δύσκολο το έργο, βγήκε το πρώτο

Video: Καρέ-καρέ η απομάκρυνση των οχημάτων από την Αλυκή - Δύσκολο το έργο, βγήκε το πρώτο

  •  15.10.2025 - 11:45
Κάμερες σε σχολικά λεωφορεία: Σε εγρήγορση το Υπουργείο – Πώς προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες και ποια τα εμπόδια

Κάμερες σε σχολικά λεωφορεία: Σε εγρήγορση το Υπουργείο – Πώς προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες και ποια τα εμπόδια

  •  15.10.2025 - 12:09
Συνέλαβαν Ιρανό σφετεριστή ε/κ περιουσιών - Συνεργαζόταν με τον Αϊκούτ

Συνέλαβαν Ιρανό σφετεριστή ε/κ περιουσιών - Συνεργαζόταν με τον Αϊκούτ

  •  15.10.2025 - 12:00
Το «τερμάτισε» οδηγός: Πάρκαρε «κύριος» μέσα σε ελεγχόμενο τετράγωνο - Δείτε φωτογραφία

Το «τερμάτισε» οδηγός: Πάρκαρε «κύριος» μέσα σε ελεγχόμενο τετράγωνο - Δείτε φωτογραφία

  •  15.10.2025 - 10:51
Το ChatGPT αποκτά «ενήλικη» εκδοχή – Η OpenAI θα επιτρέπει ερωτικό περιεχόμενο

Το ChatGPT αποκτά «ενήλικη» εκδοχή – Η OpenAI θα επιτρέπει ερωτικό περιεχόμενο

  •  15.10.2025 - 09:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα