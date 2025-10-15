Άγριο ξύλο μεταξύ πελατών σε εστιατόριο μπέργκερ στο Τέξας λόγω λάθους στην παραγγελία - Δείτε βίντεο

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, στο υποκατάστημα της οδού Blanco, κοντά στη West Bitters Road, στο Σαν Αντόνιο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φαίνονται κάποιοι πελάτες να λογομαχούν, και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια και να χτυπούν ο ένας τον άλλον με γροθιές και κλωτσιές.

Η Ρεβέκα Νοέλ εξήγησε σε ανάρτησή της στο Facebook ότι «μέρος της παραγγελίας ενός άλλου τραπεζιού παραδόθηκε κατά λάθος» στον γιο της Κέιλιν και την παρέα του. Το προσωπικό του Whataburger «είπε στους άλλους πελάτες» πως η παραγγελία τους βρισκόταν στο τραπέζι του γιου της, με αποτέλεσμα εκείνοι να τους επιτεθούν.



«Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κατάσταση ξέφυγε εντελώς από τα όρια μιας απλής παρεξήγησης και μετατράπηκε σε βίαιη επίθεση», έγραψε η Νοέλ.



Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας με γκρι μπλούζα να χτυπά κάποιον άλλον στο πρόσωπο, ρίχνοντάς τον πάνω σε τραπέζι του εστιατορίου. Ένας άλλος άνδρας με πορτοκαλί μπλούζα και αθλητικά παπούτσια, γρονθοκοπεί επανειλημμένα κάποιον που βρίσκεται πεσμένος στο πάτωμα.

Ταυτόχρονα ακούγονται πανικόβλητες φωνές και κραυγές, ενώ κάποιος προσπαθεί μάταια να κατευνάσει τα πνεύματα λέγοντας: «Ηρεμήστε, σας παρακαλώ, ηρεμήστε».



Η βίαιη σύγκρουση συνεχίστηκε με τρεις γυναίκες να χτυπιούνται μεταξύ τους στο πάτωμα, ενώ μια άλλη φώναζε: «Σταματήστε! Τι στο καλό έχετε πάθει;». Κάποιος ακούγεται να απειλεί ότι θα καλέσει την αστυνομία.



Σύμφωνα με το San Antonio Express-News, υπάλληλος του Whataburger που συμμετείχε στον καβγά, αν και βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, απολύθηκε μετά το περιστατικό.



Όπως μετέδωσε το CBS Austin, ένας από τους εφήβους που ενεπλάκησαν στον καβγά τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς υπέστη διάσειση, 40 εκδορές, δάγκωμα, κάταγμα στον καρπό και μώλωπες σε νεφρά, ήπαρ και πλευρά.

Η αστυνομία του Σαν Αντόνιο προχώρησε συνολικά σε επτά συλλήψεις: Άντρες Γκαρσία Καρδένας (21 ετών), Τάιρον Τόλιβερ (21), Μιγκέλ Τόρες (57), Μέιλι Τόρες (21), Άντριου Λόπεζ (21), Ντεόντε Τόλιβερ (23) και Βερόνικα Βαλντέζ (53).



Η Νοέλ ανάρτησε φωτογραφίες των υπόπτων, καθώς και εικόνες από τον αιματηρό χώρο του εστιατορίου, με αστυνομικούς επί τόπου.



Όλοι κατηγορήθηκαν για πρόκληση σωματικής βλάβης και οδηγήθηκαν στη φυλακή της κομητείας Μπέξαρ, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα ήταν δύο άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 18 και 20 ετών.



Οι επτά συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι το επόμενο πρωί, σύμφωνα με το MySA.