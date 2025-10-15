Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόφαση Υπουργικού: Μαθήματα ακόμη και με δύο μαθητές σε ορεινά και απομακρυσμένα λύκεια

 15.10.2025 - 13:28
Απόφαση Υπουργικού: Μαθήματα ακόμη και με δύο μαθητές σε ορεινά και απομακρυσμένα λύκεια

Την συνέχιση της φοίτησης μαθητών λυκείων απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών στα σχολεία τους, ακόμα και αν το τμήμα κατά παρέκκλιση έχει μόνο δύο μαθητές, ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, δήλωσε μετά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι ενέκριναν την πρόταση του Υπουργείου της, για στήριξη των μαθητών που φοιτούν σε λύκεια απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών, ώστε να συμμετέχουν να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα τους, ακόμα και αν το τμήμα κατά παρέκκλιση έχει μόνο δύο μαθητές. «Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης για στήριξη των σχολείων των ορεινών και των απομακρυσμένων περιοχών», πρόσθεσε.

Η σημερινή απόφαση, σημείωσε, «επιλύει ακόμα μια αδικία χρόνων και δίνει το δικαίωμα στα παιδιά που φοιτούν στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, στα Λύκεια κυρίως, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της επιλογής τους». Αυτό αφορά στο Λύκειο Σολέας, στο Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού που είναι εξατάξιο, στην Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου που είναι εξατάξια, τη Σχολή Ομόδους, Γυμνάσιο, Λύκειο Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων, στο Γυμνάσιο Κάτω Πύργου που είναι εξατάξιο και στο Γυμνάσιο Πολεμίου που είναι επίσης εξατάξιο.

Η κ. Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι υπάρχουν σχολεία με δύο μαθητές, όπως στον Κάμπο. «Σήμερα, η απόφαση μας ανοίγει το δρόμο και για τα παιδιά του λυκείου να μην αναγκάζονται να αλλάζουν τις προτιμήσεις τους, αλλά να υποστηριχθούν, ώστε η κατεύθυνση σπουδών που αποφασίζουν να ακολουθήσουν να ικανοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας», είπε. Σύμφωνα με την Υπουργό, φάνηκε από τα προηγούμενα χρόνια «ότι η μη ικανοποίηση της επιλογής τους φέρνει αρνητικές συνέπειες στα παιδιά, αφού δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξουν κάτι άλλο, λόγω και της μακρινής απόστασης που υπάρχει σε διπλανά σχολεία».

Ερωτηθείσα αν τα μαθήματα σε αυτά τα σχολεία θα γίνονται με τηλεκπαίδευση, η Υπουργός είπε ότι θα είναι με φυσική παρουσία. «Γι' αυτό υπάρχει ένα κόστος στο να έχουμε εκπαιδευτικούς, ακόμα και σε αυτά τα απομακρυσμένα σχολεία που να ικανοποιούν τις ανάγκες των μαθητών μας. Είναι δίκαιο, γιατί πιστεύω πως αν υπάρχει και μια ιδιαίτερη κλίση στα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, αυτή πρέπει να την ενθαρρύνουμε και όχι να την περιορίζουμε», ανέφερε.

Η έγκριση του ψηφίσματος για τη λύση δύο κρατών από τη «βουλή» έχει ενισχύσει την πολιτική τους ατζέντα, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία (στα κατεχόμενα) είναι υπέρ αυτής της λύσης δύο κρατών.

