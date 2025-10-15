Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

 15.10.2025 - 13:41
Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

Την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την επιβράβευση παιδιών-ταλέντων σε θέματα καλών τεχνών, με υποτροφίες ύψους €10.000 ανά βραβείο, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.

Η απόφαση αφορά σε παιδιά κάτω των 18, ταλέντων σε θέματα καλών τεχνών, ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου σε δηλώσεις της μετά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σημείωσε ότι αυτό το θέμα συζητείται «εδώ και πολλά χρόνια». «Έφτασε η ώρα να επιβραβεύσουμε, με αυτόν τον τρόπο, με ένα βραβείο, με ένα εφάπαξ ποσό, παιδιά που πραγματικά διακρίνονται για την κλίση τους, για την πρόοδό τους, για το ταλέντο τους στις τέχνες», πρόσθεσε. «Και έχουμε τέτοια παιδιά, τα οποία κάνουν περήφανους όχι μόνο τον εαυτό τους, τους γονείς τους, την οικογένειά τους, αλλά και τον τόπο μας», είπε.

Δικαιούχοι, σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, θα είναι παιδιά κάτω των 18 ετών, τα οποία αποδεδειγμένα επιδεικνύουν ιδιαίτερο ταλέντο σε μια μορφή τέχνης.

Ειδική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και του Υφυπουργείου Πολιτισμού, θα αποφασίζει γι’ αυτές τις υποτροφίες, οι οποίες αφορούν στο ποσό της τάξης των €10.000 ανά βραβείο, ανέφερε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Παπαναστασίου στο GITEX 2025: Κύπρος και ΗΑΕ χαράζουν κοινό δρόμο σε ενέργεια και εμπόριο

 15.10.2025 - 13:34
Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Ενισχύει την πολιτική ατζέντα του Τατάρ το ψήφισμα της «βουλής»

Η έγκριση του ψηφίσματος για τη λύση δύο κρατών από τη «βουλή» έχει ενισχύσει την πολιτική τους ατζέντα, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία (στα κατεχόμενα) είναι υπέρ αυτής της λύσης δύο κρατών.

