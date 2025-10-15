Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Επιχειρηματίας σκότωσε 29χρονο μοντέλο, ενώ η αστυνομία ήταν έξω από την πόρτα της για να τη σώσει



Ποια ήταν η Πάμελα Τζενίνι - Ο 52χρονος είχε απειλήσει να σκοτώσει το σκυλί της

Ο άνδρας είχε μεταβεί στο σπίτι της κοπέλας για να την πείσει να τα ξαναφτιάξουν. Όταν εκείνη κατάλαβε ότι είχε βίαιες προθέσεις και ότι θα μπορούσε να κινδυνεύσει η ζωή της, τηλεφώνησε σε συνομήλικό της με τον οποίο στο παρελθόν είχε δεσμό και του ζήτησε βοήθεια. Εκείνος, με την σειρά του, κάλεσε άμεσα την αστυνομία. «Ήξερα ότι ήθελε να τον ξεφορτωθεί. Ήθελε να τον αφήσει», είπε στην αστυνομία αργότερα.Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι, η 29χρονη είχε την ψυχραιμία να πει «ήρθαν από το ντελίβερι» και να τους ανοίξει. Δεν πρόλαβε, όμως, να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού με τον δράστη να την σέρνει ως το μπαλκόνι και να την δολοφονεί με δεκάδες μαχαιριές.Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, όταν οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν την κοπέλα νεκρή και τον γυναικοκτόνο τραυματισμένο στο λαιμό, καθώς αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει τον κίνδυνο, ανακρίθηκε και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της γυναικοκτονίας. Οι γείτονες, οι οποίοι από τα παράθυρά τους ήταν μάρτυρες της τραγικής αυτής ιστορίας, ανέφεραν ότι ήδη στο παρελθόν ο δράστης είχε δημιουργήσει προβλήματα στην κοπέλα, μπαίνοντας στην πολυκατοικία και απειλώντας την για να του ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της.Με μητέρα Ρωσίδα και πατέρα Ιταλό, το θύμα της άγριας δολοφονίας είχε καταγωγή από το Στρότσα, ένα μικρό χωριό στην ανατολική πλαγιά της κοιλάδας Ιμάνια στην επαρχία του Μπέργκαμο. Η Πάμελα Τζενίνι ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων του Μόντε Κάρλο, του Μιλάνου και του Ντουμπάι προσπαθώντας να κάνει καριέρα στον χώρο του θεάματος.Σε ηλικία μόλις 19 ετών, συμμετείχε στην εκπομπή «L'isola di Adamo ed Eva» («Το νησί του Αδάμ και της Εύας») στο Deejay TV. Στη συνέχεια, εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως μοντέλο και προσπάθησε να βιοποριστεί δημιουργώντας ένα e-shop που διατηρούσε μαζί με μια φίλη της, την Ελίσα Μπορτολότι. «Η EP SheLux είναι μια μάρκα Made in Italy», αναφέρει ο ιστότοπος της μάρκας, «που γεννήθηκε από την ιδέα δύο πολύ δημιουργικών φίλων με πάθος για τη μόδα και τη θάλασσα».Περιγράφονταν ως πάντα χαρούμενη και χαμογελαστή. Οι γείτονες την έβλεπαν συχνά να βγάζει βόλτα τον σκύλο της, τον οποίο δεν άφηνε ποτέ πίσω.