Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣοκ στην τηλεόραση: Τέλος εποχής για το MTV: Κλείνουν τα μουσικά κανάλια που διαμόρφωσαν γενιές μετά από 44 ολόκληρα χρόνια
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στην τηλεόραση: Τέλος εποχής για το MTV: Κλείνουν τα μουσικά κανάλια που διαμόρφωσαν γενιές μετά από 44 ολόκληρα χρόνια

 15.10.2025 - 16:33
Σοκ στην τηλεόραση: Τέλος εποχής για το MTV: Κλείνουν τα μουσικά κανάλια που διαμόρφωσαν γενιές μετά από 44 ολόκληρα χρόνια

Η Paramount Global ανακοίνωσε το οριστικό κλείσιμο πέντε εμβληματικών μουσικών καναλιών του MTV.

Η απόφαση, που θα τεθεί σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, αφορά τα κανάλια MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live, τερματίζοντας μια κληρονομιά 44 ετών που διαμόρφωσε γενιές και ανέδειξε το music video σε κυρίαρχη μορφή τέχνης.

Η παύση λειτουργίας θα ξεκινήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και θα επεκταθεί σταδιακά στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε άλλες διεθνείς αγορές όπως η Αυστραλία και η Βραζιλία. Το βασικό κανάλι MTV θα παραμείνει στον αέρα, αλλά με πρόγραμμα που εστιάζει πλέον σχεδόν αποκλειστικά σε ριάλιτι και ψυχαγωγικές εκπομπές, όπως τα Catfish και Geordie Shore, έχοντας απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από το αμιγώς μουσικό του περιεχόμενο.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Η απόφαση τερματισμού δεν ήρθε ως έκπληξη, αλλά αποτελεί την κορύφωση μιας πολυετούς διαδικασίας αλλαγών στον τρόπο που το κοινό καταναλώνει μουσική και οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Οι βασικοί παράγοντες περιλαμβάνουν:

Η κυριαρχία του Streaming: Η θεαματική στροφή του κοινού σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το YouTube, το TikTok και το Spotify έχει καταστήσει το παραδοσιακό μοντέλο της γραμμικής τηλεόρασης για μουσικά βίντεο παρωχημένο. Οι θεατές προτιμούν πλέον την on-demand πρόσβαση και τους αλγοριθμικά διαμορφωμένους καταλόγους, αντί της συλλογικής, προγραμματισμένης εμπειρίας που προσέφερε το MTV.

Στρατηγική περικοπών: Η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής αναδιάρθρωσης της Paramount Global, ειδικά μετά τη συγχώνευσή της με τη Skydance Media. Η εταιρεία στοχεύει σε εξοικονόμηση κόστους που φτάνει τα 500 εκατομμύρια δολάρια, κλείνοντας ζημιογόνα κανάλια και επενδύοντας στρατηγικά στην πλατφόρμα streaming Paramount+.

Πτώση τηλεθέασης: Αν και ορισμένα θεματικά κανάλια, όπως το MTV Music και το MTV 90s, διατηρούσαν ένα σταθερό κοινό (1,3 εκατομμύρια και 949.000 θεατές αντίστοιχα τον Ιούλιο του 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο), οι αριθμοί αυτοί δεν ήταν αρκετοί για να δικαιολογήσουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους στο τρέχον ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το τέλος της συλλογικής εμπειρίας

Η είδηση του κλεισίματος προκάλεσε ένα κύμα νοσταλγίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατομμύρια χρήστες να μοιράζονται αναμνήσεις από τις δεκαετίες του ’80, του ’90 και του 2000, όταν το MTV αποτελούσε τον απόλυτο πολιτιστικό πυλώνα για τη νεολαία. Από την ιστορική του έναρξη την 1η Αυγούστου 1981, με το προφητικό “Video Killed the Radio Star” των The Buggles, το κανάλι δεν μετέδιδε απλώς μουσική, αλλά διαμόρφωνε τη μόδα, τις τάσεις και τη συλλογική συνείδηση. Εκπομπές όπως το TRL και το MTV Unplugged έγιναν παγκόσμια φαινόμενα, μετατρέποντας καλλιτέχνες σε είδωλα και τα μουσικά βίντεο σε κινηματογραφικά γεγονότα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Ένας τυχερός στην Κύπρο γέμισε το πορτοφόλι του – «Εκτοξεύθηκε» το ποσό της επόμενης κλήρωσης
VIDEO: Ηλικιωμένος κυκλοφορούσε γυμνός σε παραλία και... φωτογραφιζόταν - Δείτε εικόνες
Video: Καρέ-καρέ η απομάκρυνση των οχημάτων από την Αλυκή - Δύσκολο το έργο, βγήκε το πρώτο
Το «τερμάτισε» οδηγός: Πάρκαρε «κύριος» μέσα σε ελεγχόμενο τετράγωνο - Δείτε φωτογραφία
Παγκύπριο μπλακ αουτ: Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος - Τι συνέβη
Συγκλονίζει εικόνα από κυπριακό σπίτι - Άδεια ράφια και ψυγείο - Μητέρα μονογονιός δεν έχει φαγητό για το παιδί της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέοι ισχυρισμοί Τατάρ - «Το Τελ Αβίβ και η Αθήνα δεν με θέλουν στην εξουσία - Οι Ε/κ θέλουν όλη την Κύπρο»

 15.10.2025 - 16:23
Νέοι ισχυρισμοί Τατάρ - «Το Τελ Αβίβ και η Αθήνα δεν με θέλουν στην εξουσία - Οι Ε/κ θέλουν όλη την Κύπρο»

Νέοι ισχυρισμοί Τατάρ - «Το Τελ Αβίβ και η Αθήνα δεν με θέλουν στην εξουσία - Οι Ε/κ θέλουν όλη την Κύπρο»

Ο Ερσίν Τατάρ ισχυρίστηκε ότι η Αθήνα και το Τελ Αβίβ δεν τον θέλουν στην «εξουσία» λόγω της στενής συνεργασίας του με την Άγκυρα. Λίγες ημέρες πριν από τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβε τη θέση του υπέρ της λύσης «δύο κρατών».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέοι ισχυρισμοί Τατάρ - «Το Τελ Αβίβ και η Αθήνα δεν με θέλουν στην εξουσία - Οι Ε/κ θέλουν όλη την Κύπρο»

Νέοι ισχυρισμοί Τατάρ - «Το Τελ Αβίβ και η Αθήνα δεν με θέλουν στην εξουσία - Οι Ε/κ θέλουν όλη την Κύπρο»

  •  15.10.2025 - 16:23
Ικανοποιημένη η Βουλή για έκθεση της GRECO για τη διαφθορά - Σημαντικά βήματα για καταπολέμησή της

Ικανοποιημένη η Βουλή για έκθεση της GRECO για τη διαφθορά - Σημαντικά βήματα για καταπολέμησή της

  •  15.10.2025 - 16:12
Νομική Υπηρεσία: Άσκησε έφεση στην απόφαση να αφεθεί ελεύθερη η 29χρονη για λίγα λεπτά

Νομική Υπηρεσία: Άσκησε έφεση στην απόφαση να αφεθεί ελεύθερη η 29χρονη για λίγα λεπτά

  •  15.10.2025 - 15:05
Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

Ξινισμένο γάλα: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης - Από πού προέκυψε το πρόβλημα

  •  15.10.2025 - 14:20
Κέντρα αναψυχής: Αλαλούμ με το ωράριο λειτουργίας – Έστειλαν πίσω στο Υφυπουργείο Τουρισμού το νομοσχέδιο

Κέντρα αναψυχής: Αλαλούμ με το ωράριο λειτουργίας – Έστειλαν πίσω στο Υφυπουργείο Τουρισμού το νομοσχέδιο

  •  15.10.2025 - 15:34
Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

Απόφαση Υπουργικού: €10.000 σε παιδιά-ταλέντα των καλών τεχνών – Δες ποιοι δικαιούνται

  •  15.10.2025 - 13:41
Video: Μετά από επτά ώρες ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τα οχήματα που κόλλησαν στην Αλυκή Λάρνακας

Video: Μετά από επτά ώρες ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τα οχήματα που κόλλησαν στην Αλυκή Λάρνακας

  •  15.10.2025 - 14:08
Άγριο ξύλο μεταξύ πελατών σε εστιατόριο μπέργκερ στο Τέξας λόγω λάθους στην παραγγελία - Δείτε βίντεο

Άγριο ξύλο μεταξύ πελατών σε εστιατόριο μπέργκερ στο Τέξας λόγω λάθους στην παραγγελία - Δείτε βίντεο

  •  15.10.2025 - 13:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα