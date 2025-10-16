Θλίψη για τον θάνατο της Δέσποινας Αντωνίου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 16.10.2025 - 09:05
Ανείπωτη θλίψη σε όσους την γνώριζαν σκόρπισε η είδηση θανάτου της Δέσποινας Αντωνίου.

Η Εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα - Συν. Στροβόλου ΙΙ Λευκωσία, στις 17/10/2025, η ώρα 10:00. Καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Γερίου , Λευκωσία .

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 09:30.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την εκκλησία.

Η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ για το «Σχέδιο Ειρήνης» στη Μέση Ανατολή, δεν ήταν τυπική.

