Θλίψη για τον θάνατο της Δέσποινας Αντωνίου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας: Οι προτάσεις για τη Γάζα και ο νέος ρόλος της στη Μέση Ανατολή
Η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ για το «Σχέδιο Ειρήνης» στη Μέση Ανατολή, δεν ήταν τυπική.
Η Εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα - Συν. Στροβόλου ΙΙ Λευκωσία, στις 17/10/2025, η ώρα 10:00. Καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Γερίου , Λευκωσία .
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 09:30.
Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την εκκλησία.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις