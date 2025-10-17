Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Πρωτεύουσας - Πιθανότητα για κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε πότε και σε ποια σημεία

Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 η οδός Ομήρου

Ακολούθως, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου η οδός Στασίνου από την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι την Πλατεία Δώρου Λοΐζου και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου από την Πλατεία Δώρου Λοίζου μέχρι την πλατεία Μακαρίου Β’ θα είναι επίσης κλειστή για αφαίρεση και τοποθέτηση νέου ασφαλτικού οδοστρώματος.

Οι ώρες διεξαγωγής των εργασιών θα είναι από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 6:00 το πρωί της επόμενης μέρας.

Οι δρόμοι θα δοθούν στην κυκλοφορία με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του νέου ασφαλτικού οδοστρώματος και της απαιτούμενης σήμανσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, εργαζομένων και διερχομένων και παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να ακολουθούν τις σημάνσεις σχετικά με τις παρακάμψεις.

Ο Δήμος κατανοεί τη δυσκολία και ταλαιπωρία που δύναται να προκληθεί και προσβλέπει στη συνεργασία του κοινού για γρηγορότερη και καλύτερη εκτέλεση των εργασιών προς όφελος των περιοχών. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατό λιγότερη αναστάτωση των δημοτών και επισκεπτών της περιοχής.