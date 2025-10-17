Αυτοί είναι οι λόγοι που δεν πρέπει να στειρώνετε τον σκύλο σας σε πολύ μικρή ηλικία

Στο εξωτερικό από την άλλη ένα ζώο συχνά στειρώνεται πριν από τους 6 μήνες. Τι είναι όμως σωστό; Και τι θα έπρεπε να ξέρουμε για την κατάλληλη ηλικία της στείρωσης του κατοικιδίου μας;

Μια πρόσφατη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Ντέιβις εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στην ηλικία που στειρώνεται ένας σκύλος και τις πιθανότητες εμφάνισης ορισμένων καρκίνων αλλά και προβλημάτων στις αρθρώσεις σε 40 δημοφιλείς φυλές. Και ενώ όλες οι φυλές είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους, εντούτοις ένα από τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι η στείρωση σε πολύ μικρή ηλικία μπορεί να είναι επιβλαβής μακροπρόθεσμα για την υγεία του ζώου.

Τι αναφέρουν τα ευρήματα

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Frontiers in Veterinary Science, δείχνουν ότι δεν είναι για όλους τους σκύλους το ίδιο. Η σωστή ηλικία στείρωσης μπορεί να διαφέρει αρκετά μεταξύ των φυλών και ανάλογα με το φύλο του σκύλου. Όμως καλό θα ήταν να μη γίνει σε πολύ μικρή ηλικία. Για παράδειγμα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι κοντότριχοι Γερμανικοί Ποιμενικοί και οι θηλυκοί Σκύλοι Νέας Γης (Newfoundland dog) αντιμετώπιζαν υψηλότερο κίνδυνο δυσπλασίας του ισχίου εάν στειρώνονταν σε πολύ μικρή ηλικία.

Οι σκύλοι επίσης ράτσας Ροδεσιανό Ρίτζμπακ (Rhodesian Ridgeback) είναι πιο επιρρεπείς σε όγκους μαστοκυττάρων αν η στείρωσή τους γίνει πριν από τους 6 μήνες.

Αυτό λοιπόν που έχουν να κάνουν οι κηδεμόνες δεν είναι άλλο από το ότι θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με τον κτηνίατρό τους για να αποφασίσουν πότε θα κάνουν τη στείρωση στον σκύλο τους, λαμβάνοντας υπόψη τη φυλή, το φύλο και τον τρόπο διαβίωσής του. Οι ερευνητές είναι σαφείς: Η καθυστέρηση της στείρωσης μέχρι το ζώο να μεγαλώσει λίγο μπορεί να μειώσει τους μελλοντικούς κινδύνους για την υγεία πολλών φυλών.

Σε αντίθεση με αυτό που υποστηρίζεται από κάποια μερίδα ανθρώπων, η στείρωση δεν παραβιάζει ούτε τα δικαιώματα ούτε τη φύση των σκύλων.Πώς κατέληξαν οι επιστήμονες σε αυτό

Για να καταλήξει σε αυτά τα αποτελέσματα, η ομάδα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Ντέιβις εκπόνησε μια δεκαετή έρευνα που ξεκίνησε με μια άλλη έρευνα του 2013. Η έρευνα αυτή είχε διαπιστώσει ότι τα σκυλιά ράτσας Γκόλντεν Ριτρίβερ που στειρώνονται πολύ μικρά έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων στις αρθρώσεις αλλά και καρκίνου. Κατανοώντας τις πολλές και συχνά μεγάλες διαφορές μεταξύ των φυλών, οι ερευνητές πέρασαν χρόνια μελετώντας τα αρχεία του κτηνιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου. Ο στόχος τους; Να βρουν συσχετισμούς μεταξύ της ηλικίας στείρωσης και της εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων σε όσο το δυνατόν περισσότερες δημοφιλείς φυλές.

Στην τελευταία τους ανάλυση, επικεντρώθηκαν σε Γερμανικούς Ποιμενικούς, Μαστίφ, Σκύλους Νέας Γης, Ροδεσιανούς Ρίτζμπακ και Σιβηριανά Χάσκι– όλες φυλές άνω των 45 κιλών. Εξετάζοντας εξονυχιστικά τα ιατρικά διαγράμματα σε περισσότερους από 1.200 σκύλους που υποβλήθηκαν σε θεραπεία από το 2000 έως το 2020, θα μπορούσαν να συγκρίνουν τα ποσοστά εμφάνισης κοινών προβλημάτων όπως η δυσπλασία του ισχίου ή καρκίνων, όπως το λέμφωμα, μεταξύ στειρωμένων και αστείρωτων σκύλων διαφορετικών ηλικιών.

Αυτό, όπως ανέφεραν οι ερευνητές, ήταν μια επίπονη διαδικασία. Αλλά μια διαδικασία που παρήγαγε ιδιαίτερα πολύτιμες γνώσεις. Για παράδειγμα, ενώ τα Σιβηριανά Χάσκι δεν έδειξαν σημαντικά προβλήματα λόγω της στείρωσης σε πολύ μικρή ηλικία, αντίθετα η στείρωση των θηλυκών Σκύλων Νέας Γης, πριν από τα πρώτα τους γενέθλια, αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο προβλημάτων στις αρθρώσεις.

Ο σκοπός αυτής της έρευνας δεν είναι άλλος από το ότι στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση των κηδεμόνων σκύλων και στην παροχή πιο εξατομικευμένων πλάνων στείρωσης ώστε να υπάρχει μακροπρόθεσμα υγεία και ευζωία στα κατοικίδιά τους.

Πηγή: topetmou.gr