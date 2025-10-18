Ραντεβού μέσω app εξελίχθηκε σε εφιάλτη για 40χρονο στη Λευκωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε κανονίσει συνάντηση μέσω εφαρμογής γνωριμιών, σε προκαθορισμένο σημείο της περιοχής. Όταν έφτασε στο ραντεβού και βγήκε από το όχημά του για να παραλάβει το άτομο που είχε γνωρίσει διαδικτυακά, δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος τον χτύπησε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο βρισκόταν και δεύτερο πρόσωπο, που δεν συμμετείχε ενεργά στην επίθεση, ωστόσο φαίνεται να συνόδευε τον δράστη.

Ο 40χρονος υπέστη ελαφρά τραύματα και δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Το ΤΑΕ Λευκωσίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της παγίδας μέσω της εφαρμογής γνωριμιών.