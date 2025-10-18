Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΡαντεβού μέσω app εξελίχθηκε σε εφιάλτη για 40χρονο στη Λευκωσία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ραντεβού μέσω app εξελίχθηκε σε εφιάλτη για 40χρονο στη Λευκωσία

 18.10.2025 - 21:13
Ραντεβού μέσω app εξελίχθηκε σε εφιάλτη για 40χρονο στη Λευκωσία

Υπόθεση επίθεσης εναντίον 40χρονου διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Λατσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε κανονίσει συνάντηση μέσω εφαρμογής γνωριμιών, σε προκαθορισμένο σημείο της περιοχής. Όταν έφτασε στο ραντεβού και βγήκε από το όχημά του για να παραλάβει το άτομο που είχε γνωρίσει διαδικτυακά, δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος τον χτύπησε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο βρισκόταν και δεύτερο πρόσωπο, που δεν συμμετείχε ενεργά στην επίθεση, ωστόσο φαίνεται να συνόδευε τον δράστη.

Ο 40χρονος υπέστη ελαφρά τραύματα και δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Το ΤΑΕ Λευκωσίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της παγίδας μέσω της εφαρμογής γνωριμιών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται νέο πρόστιμο: Πόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά... δεν φορτίζεις – Τι προνοεί πρόταση νόμου
Φεστιβάλ Ζιβανίας: Ένα διήμερο με πολλές εκπλήξεις - Όσα θα γίνουν φέτος και οι καλλιτέχνες που θα αναλάβουν τη διασκέδαση
Έρχεται σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 18 Οκτωβρίου – Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Φόνος Δημοσθένους: Σήμερα η νεκροτομή στη σορό του 49χρονου – Εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών οι Αρχές
Χειροπέδες σε 22χρονο: Τον σταμάτησαν έξω από περίπτερο και βρέθηκε με κοκαΐνη – Τι αποκάλυψε έρευνα στο σπίτι του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φειδίας Παναγιώτου: Επίσημη πρεμιέρα με το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία» – Δείτε όλα όσα έγιναν

 18.10.2025 - 21:06
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στην Πάφο: Μαίνεται πυρκαγιά στον Μαυροκόλυμπο – Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

 18.10.2025 - 21:14
Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους: Ενταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου γνωστού προσώπου

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους: Ενταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου γνωστού προσώπου

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της μαφιόζικης εκτέλεσης του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου της «Καρμιώτισσας» Σταύρου Δημοσθένους, καθώς η Αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου προσώπου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους: Ενταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου γνωστού προσώπου

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους: Ενταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου γνωστού προσώπου

  •  18.10.2025 - 21:46
Αναβρασμός στα κατεχόμενα πριν τις «εκλογές»: Ο Τατάρ παίζει το χαρτί Ερντογάν, ο Ερχιουρμάν απαντά με μήνυμα για λύση στο Κυπριακό

Αναβρασμός στα κατεχόμενα πριν τις «εκλογές»: Ο Τατάρ παίζει το χαρτί Ερντογάν, ο Ερχιουρμάν απαντά με μήνυμα για λύση στο Κυπριακό

  •  18.10.2025 - 21:54
Η Χαμάς καταγγέλλει: Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία δεκάδες φορές

Η Χαμάς καταγγέλλει: Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία δεκάδες φορές

  •  18.10.2025 - 19:35
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Ραντεβού μέσω app εξελίχθηκε σε εφιάλτη για 40χρονο στη Λευκωσία

Ραντεβού μέσω app εξελίχθηκε σε εφιάλτη για 40χρονο στη Λευκωσία

  •  18.10.2025 - 21:13
ΑΤΑ: Πού «κολλάει» ο διάλογος και γιατί οι συνδικαλιστές μιλούν για εκφυλισμό του θεσμού

ΑΤΑ: Πού «κολλάει» ο διάλογος και γιατί οι συνδικαλιστές μιλούν για εκφυλισμό του θεσμού

  •  18.10.2025 - 15:45
Η Νο1 απειλή για τη δημοκρατία σύμφωνα με τη ΝΥ: Τα.. σόσιαλ μίντια

Η Νο1 απειλή για τη δημοκρατία σύμφωνα με τη ΝΥ: Τα.. σόσιαλ μίντια

  •  18.10.2025 - 19:26
Βίντεο: Η Αννίτα Δημητρίου έγινε 40 – Η εκπληξη που της ετοίμασαν και η εντυπωσιακή τούρτα που ξεχώρισε

Βίντεο: Η Αννίτα Δημητρίου έγινε 40 – Η εκπληξη που της ετοίμασαν και η εντυπωσιακή τούρτα που ξεχώρισε

  •  18.10.2025 - 14:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα