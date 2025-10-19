Πέθανε ο Ανδρέας γνωστός ως «Σάιντ»: «Εργατικός και ήσυχος οικογενειάρχης» - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία

Την είδηση του θανάτου του, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κοινοτάρχης, αναφέροντας μεταξύ άλλων, «Με λύπη πληροφορηθήκαμε ότι απεβίωσε σήμερα έπειτα απο σύντομη ασθένεια ο εξ Αιγύπτου και παντρεμενος στο χωριό μας που τόσο αγαπούσε, ο γνωστός σε όλους ΣΑΙΝΤ ο οποίος είχε βαπτισθεί Χριστιανός και πήρε το όνομά Ανδρέας. Ένας εργατικός και ήσυχος οικογενειάρχης που έχαιρε εκτίμησης από όλους»

Η κηδεία του θα τελεστεί την Δευτέρα στις 4:30 το απόγευμα στην εκκλησία του Αγίου Θεράποντα Λυθροδόντα.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την οικογένεια του.