Πέθανε ο Ανδρέας γνωστός ως «Σάιντ»: «Εργατικός και ήσυχος οικογενειάρχης» - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε ο Ανδρέας γνωστός ως «Σάιντ»: «Εργατικός και ήσυχος οικογενειάρχης» - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία

 19.10.2025 - 13:27
Πέθανε ο Ανδρέας γνωστός ως «Σάιντ»: «Εργατικός και ήσυχος οικογενειάρχης» - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε σε συγγενείς και φίλους καθώς και στην κοινότητα Λυθροδόντα η είδηση του θανάτου του Ανδρέα γνωστού «Σάιντ».

Την είδηση του θανάτου του, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κοινοτάρχης, αναφέροντας μεταξύ άλλων, «Με λύπη πληροφορηθήκαμε ότι απεβίωσε σήμερα έπειτα απο σύντομη ασθένεια ο εξ Αιγύπτου και παντρεμενος στο χωριό μας που τόσο αγαπούσε, ο γνωστός σε όλους ΣΑΙΝΤ ο οποίος είχε βαπτισθεί Χριστιανός και πήρε το όνομά Ανδρέας. Ένας εργατικός και ήσυχος οικογενειάρχης που έχαιρε εκτίμησης από όλους»

Η κηδεία του θα τελεστεί την Δευτέρα στις 4:30 το απόγευμα στην εκκλησία του Αγίου Θεράποντα Λυθροδόντα.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την οικογένεια του.

Ανοίγουν σήμερα οι κάλπες στα κατεχόμενα, για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια διαδικασία που-αν και παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου-αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, για τις ισορροπίες στο νησί.

