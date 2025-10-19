Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΈκτακτη συνεδρία για ΑΤΑ: Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιεί η ΟΕΒ - «Ειλημμένες οι αποφάσεις»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτη συνεδρία για ΑΤΑ: Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιεί η ΟΕΒ - «Ειλημμένες οι αποφάσεις»

 19.10.2025 - 13:36
Έκτακτη συνεδρία για ΑΤΑ: Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιεί η ΟΕΒ - «Ειλημμένες οι αποφάσεις»

Έκτακτη συνεδρία μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στις 17:00 η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με θέμα την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ). Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου, η συνεδρία της διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής θα έχει στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων, τονίζοντας ωστόσο ότι «οι αποφάσεις είναι ειλημμένες και οι εντολές στη διαπραγματευτική ομάδα δεν μπορούν να αλλάξουν».

Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι μέχρι τη συνεδρία της Δευτέρας αναμένεται να είναι γνωστή και η απόφαση της αυριανής πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης των συντεχνιών για την ΑΤΑ, εκφράζοντας την ελπίδα πως δεν θα υπάρξουν αποφάσεις που «θα κάψουν τις γέφυρες» μεταξύ των δύο πλευρών.

«Είμαστε προσηλωμένοι στην προσπάθεια να βρεθεί συμφωνία. Η συμφωνία όμως πρέπει να έχει συγκεκριμένες παραμέτρους για να είναι αποδεκτή και από τη δική μας πλευρά. Δεν νοείται συμφωνία δια της επιβολής, χρειάζονται δικλείδες ασφαλείας που να προστατεύουν τα δημόσια οικονομικά, το κρατικό μισθολόγιο και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων», ανέφερε.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ τόνισε ακόμα ότι υπάρχει περιθώριο για καλύτερη κατανόηση των εκατέρωθεν θέσεων, σημειώνοντας ότι έχει περάσει καιρός από την τελευταία κοινή συνάντηση εργοδοτών και συντεχνιών.

Πρόσθεσε ότι δεν δικαιολογείται μια τόσο έντονη αντίδραση εκ μέρους των συντεχνιών αφού οι προτάσεις της ΟΕΒ δεν έχουν τίποτε που να μην έχει περιγραφεί στο παρελθόν.

 «Οι προτάσεις μας δεν περιέχουν κάτι καινούργιο· πιθανώς να μην έχει γίνει πλήρως κατανοητό αυτό που έχουμε περιγράψει», είπε.

Πρόσθεσε ότι στόχος της ΟΕΒ δεν είναι η κατάργηση της ΑΤΑ, αλλά ο εξορθολογισμός της παρά τη διαφωνία της οργάνωσης με το σύστημα.

«Αποδεχθήκαμε ότι θα συνυπάρξουμε με το σύστημα, όμως θέλουμε να το κάνουμε ακίνδυνο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μας και των δημόσιων οικονομικών» είπε.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Αντωνίου άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον υπάρχει καλή προετοιμασία, επισημαίνοντας ότι «όλοι θέλουμε να βρεθεί συμφωνία» και ότι «με λίγη προσπάθεια, οι δικλείδες ασφαλείας που ζητά η εργοδοτική πλευρά μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα κοινό αποδεκτό κείμενο».

Ύστερα από συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας την Παρασκευή η συνδιακαλιστικές οργανώσεις έφυγαν απογοητευμένες κάνοντας λόγο για αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την ΑΤΑ. Ανακοίνωσαν επίσης ότι θα έχουν πανσυνδικαλιστική διάσκεψη την Δευτέρα στις 15:30 χωρίς να αποκλείουν τη λήψη απεργιακών μέτρων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Το νέο τρυφερό καρέ από την απογευματινή τους έξοδο
Πέθανε ο Ανδρέας γνωστός ως «Σάιντ»: «Εργατικός και ήσυχος οικογενειάρχης» - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία
Φόνος Δημοσθένους: Όσα ισχυρίζεται ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Κάμερες «τσάκωσαν» το βαν να περιφέρεται στη περιοχή
Ιωάννα Τούνη: Όσα έγιναν στο bachelorette στο Λας Βέγκας – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες και τα βίντεο
Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer
Τους «ξεγέλασε» όλους: Παρέδιδε φάρμακα που δεν είχαν εγκριθεί στο ΓεΣΥ με κωδικούς άλλων προϊόντων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πέθανε ο Ανδρέας γνωστός ως «Σάιντ»: «Εργατικός και ήσυχος οικογενειάρχης» - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία

 19.10.2025 - 13:27
Επόμενο άρθρο

Χάρης Βαρθακούρης για το περιστατικό με την Καλλιμάνη: «Το μικρόφωνο πού το βρήκε; Να μην τα δίνουν»

 19.10.2025 - 13:48
Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Ανοίγουν σήμερα οι κάλπες στα κατεχόμενα, για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια διαδικασία που-αν και παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου-αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, για τις ισορροπίες στο νησί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

  •  19.10.2025 - 07:25
Φόνος Δημοσθένους: Όσα ισχυρίζεται ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Κάμερες «τσάκωσαν» το βαν να περιφέρεται στη περιοχή

Φόνος Δημοσθένους: Όσα ισχυρίζεται ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Κάμερες «τσάκωσαν» το βαν να περιφέρεται στη περιοχή

  •  19.10.2025 - 11:19
LIVE – Στις κάλπες οι Τουρκοκύπριοι: Όλες οι εξελίξεις από τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα

LIVE – Στις κάλπες οι Τουρκοκύπριοι: Όλες οι εξελίξεις από τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα

  •  19.10.2025 - 09:15
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Έκτακτη συνεδρία για ΑΤΑ: Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιεί η ΟΕΒ - «Ειλημμένες οι αποφάσεις»

Έκτακτη συνεδρία για ΑΤΑ: Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιεί η ΟΕΒ - «Ειλημμένες οι αποφάσεις»

  •  19.10.2025 - 13:36
Στον αέρα η εκεχειρία: Τρομοκράτες επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα - Οι IDF απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές

Στον αέρα η εκεχειρία: Τρομοκράτες επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα - Οι IDF απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές

  •  19.10.2025 - 12:07
Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε νεαρούς - Στη κατοχή τους κάνναβη, μαχαίρια και όπλα

Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε νεαρούς - Στη κατοχή τους κάνναβη, μαχαίρια και όπλα

  •  19.10.2025 - 11:30
Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

  •  19.10.2025 - 07:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα