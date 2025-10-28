Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο - Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή και...έγινε ιεροκήρυκας - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό»

 28.10.2025 - 09:43
Βίντεο - Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή και...έγινε ιεροκήρυκας - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό»

Τη σχέση του με τον Θεό επαναπροσδιόρισε ο Ντάνι Άλβες, όσο διαχειριζόταν τις εις βάρος του κατηγορίες για τον βιασμό μιας 23χρονης κοπέλας.

Κάποτε λατρευόταν καθολικά ως ένας από τους καλύτερους δεξιούς μπακ στην ιστορία. Πλέον το προφίλ του είναι πολύ πιο σκιώδες. Ο Ντάνι Άλβες δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για την υπόθεση του βιασμού 23χρονης κοπέλας στη Βαρκελώνη, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων και πριν κάποιους μήνες αποφυλακίστηκε οριστικά μετά από 14 μήνες.

 

Πλέον, ο ίδιος - τουλάχιστον όπως δείχνει στα social media - ζει μια διαφορετική ζωή, πιο ήρεμη από αυτή που ζούσε στα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, όταν και απολάμβανε ιδιαίτερα τη νυχτερινή ζωή.

Μάλιστα, σε video που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ο Βραζιλιάνος εμφανίστηκε να βγάζει λόγο ως ιεροκήρυκας σε εκκλησία στην Ισπανία και να μιλά για τον τρόπο που επαναπροσδιόρισε τη σχέση του με τον Θεό.

 

 

«Πρέπει να έχουμε πίστη, αδέλφια μου, εγώ είμαι η απόδειξη γι’ αυτό. Γιατί ό,τι υπόσχεται ο Θεός, το πραγματοποιεί. Μέσα στις αναταράξεις, μέσα στην καταιγίδα, υπάρχει πάντα ένας αγγελιαφόρος του Θεού. Και αυτός ο αγγελιαφόρος, στη χειρότερη στιγμή της ζωής μου, με μάζεψε, με οδήγησε στην Εκκλησία, στον σωστό δρόμο, και σήμερα βρίσκομαι σε αυτόν τον δρόμο χάρη σε εκείνον. Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: gazzetta.gr

