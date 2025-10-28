Βίντεο - Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή και...έγινε ιεροκήρυκας - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό»

Κάποτε λατρευόταν καθολικά ως ένας από τους καλύτερους δεξιούς μπακ στην ιστορία. Πλέον το προφίλ του είναι πολύ πιο σκιώδες. Ο Ντάνι Άλβες δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για την υπόθεση του βιασμού 23χρονης κοπέλας στη Βαρκελώνη, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων και πριν κάποιους μήνες αποφυλακίστηκε οριστικά μετά από 14 μήνες.

Πλέον, ο ίδιος - τουλάχιστον όπως δείχνει στα social media - ζει μια διαφορετική ζωή, πιο ήρεμη από αυτή που ζούσε στα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, όταν και απολάμβανε ιδιαίτερα τη νυχτερινή ζωή.

Μάλιστα, σε video που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ο Βραζιλιάνος εμφανίστηκε να βγάζει λόγο ως ιεροκήρυκας σε εκκλησία στην Ισπανία και να μιλά για τον τρόπο που επαναπροσδιόρισε τη σχέση του με τον Θεό.

✝️🙏 El giro radical de Dani Alves: se convierte en predicador en una iglesia de Girona tras hacer "un pacto con Dios"



👉El exfutbolista del Barça, absuelto de la acusación de agresión sexual, ha encontrado refugio en la fe cristiana evangélica pic.twitter.com/uhQp7lmRvq — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 27, 2025

«Πρέπει να έχουμε πίστη, αδέλφια μου, εγώ είμαι η απόδειξη γι’ αυτό. Γιατί ό,τι υπόσχεται ο Θεός, το πραγματοποιεί. Μέσα στις αναταράξεις, μέσα στην καταιγίδα, υπάρχει πάντα ένας αγγελιαφόρος του Θεού. Και αυτός ο αγγελιαφόρος, στη χειρότερη στιγμή της ζωής μου, με μάζεψε, με οδήγησε στην Εκκλησία, στον σωστό δρόμο, και σήμερα βρίσκομαι σε αυτόν τον δρόμο χάρη σε εκείνον. Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: gazzetta.gr