Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Σε αβεβαιότητα η οικονομία» γράφοντας ότι η κυβερνητική ατολμία για την ΑΤΑ έσπασε τα νεύρα των πολιτών. Αλλού αναφέρει ότι ήταν πολυμελής τελικά η ομάδα υποστήριξης των εκτελεστών του Σταύρου Δημοσθένους. Η "Α" σε άλλο ρεπορτάζ γράφει για το διορισμό του συζύγου της Ειρήνης Πικής, Υφυπουργού παρά των Προέδρω, ως Γενικού Διευθυντή σε Υπουργείο.

«Γυρόφερναν μέρες το σπίτι του Δημοσθένους» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του «Πολίτη» που αναφέρει ότι η Αστυνομία εντόπισε μέρες πριν κλεμμένο όχημα κοντά στο σπίτι του Δημοσθένους, αλλά δεν αξιολόγησε τον κίνδυνο. Αλλού αναφέρει ότι βίντεο χλιδής αξιωματούχου ημικρατικού οργανισμού στα ΜΚΔ τον καίνε, καθώς καλείται να δικαιολογήσει τις πηγές προέλευσης των χρημάτων. Ο «Π» προβάλλει σε άλλο θέμα και τις προωθούμενες αλλαγές στα επιτρεπόμενα όρια αλκοόλ για οδηγούς.

Ο «Φιλελεύθερος» με τίτλο «Προς αποδόμηση η μεταρρύθμιση» γράφει στο κύριό του θέμα ότι από εξαίρεση σε εξαίρεση η δημόσια υπηρεσία επιστρέφει στα παλιά της με κατάργηση τώρα των γραπτών εξετάσεων για υψηλόβαθμες θέσεις στην Νομική Υπηρεσία. Αλλού αναφέρεται στη διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Παιδειάς χθες για τα παιδιά ΑμεΑ στην δημόσια εκπαίδευση και γράφει ότι η παραπομπή δύο παιδιών σε ειδικές μονάδες αντί σε κανονικές τάξεις προκάλεσε οργή και δυσαρέσκεια. Ο «Φ» γράφει επίσης για πόλεμο στο Γυμνάσιο στην Αγλαντζιά μετά τις επιθέσεις εξωσχολικών σε πάρτυ το Σάββατο.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Υποχρεωτική η παρουσία ακτινολόγου από το 2026» και αναφέρεται σε αντιδράσεις τεχνολόγων ακτινολόγων και ακτινοθεραπευτών για νέα εγκύκλιο του ΟΑΥ για εξετάσεις υπολογιστικής και μαγνητικής τομογραφίας. Αλλού αναφέρεται επίσης στην εκδήλωση διαμαρτυρίας για αποκλεισμό παιδιών με αναπηρίες από τις τάξεις. Γράφει σε άλλο θέμα ότι σε επ' αόριστον κλείσιμο προχωρούν οι Δήμοι έαν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου δεν υπάρξει ξεκαθάρισμα σε σχέση με την οικονομική βιωσιμότητά τους.

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Χωρίς βροχή το χειμώνα το νερό θα μπορούσε να εξαντληθεί» και αναφέρεται σε δηλώσεις από το Τμήμα Υδάτων για την υδρολογική κατάσταση εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας. Αλλού προβάλλει την επίθεση εξωσχολικών εναντίον μαθητή και πατέρα σε γυμνάσιο στην Αγλαντζιά. Επίσης γράφει για τις επαφές του Γάλλου Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων στην Λευκωσία.

Η εβδομαδιαία «Οικονομική Καθημερινή» με τίτλο «Συνεχίζουν τα παυσίπονα για τη στεγαστική κρίση» αναφέρει στο κύριό της θέμα ότι μπαίνουν οι τελικές πινελιές για τα σχέδια που θα ισχύσουν από το 2026. Αναφέρει αλλού ότι τέλος του 2026 ανοίγει το νέο ΚΕΠ στο παλιό ΓΣΠ. Η εφημερίδα προβάλλει σε άλλο ρεπορτάζ τις διεργασίες για την ΑΤΑ και αναφέρεται σε συγκρατημένη αισιοδοξία.

Πηγή: ΚΥΠΕ