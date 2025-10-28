Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου

 28.10.2025 - 09:28
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Διάφορα θέματα προβάλλουν στα σημερινά τους πρωτοσέλιδα οι εφημερίδες μεταξύ αυτών τις συνεχιζόμενες έρευνες για το φόνο Δημοσθένους, τις διεργασίες για την ΑΤΑ, την πορεία των μεταρρυθμίσεων, τα μεγάλα προβλήματα από την λειψυδρία, την επίθεση σε μαθητή και τον πατέρα του από εξωσχολικούς στην Αγλαντζιά και την διαμαρτυρία έξω από το ΥΠΑΝ για τα παιδιά με αναπηρίες.

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Σε αβεβαιότητα η οικονομία» γράφοντας ότι η κυβερνητική ατολμία για την ΑΤΑ έσπασε τα νεύρα των πολιτών. Αλλού αναφέρει ότι ήταν πολυμελής τελικά η ομάδα υποστήριξης των εκτελεστών του Σταύρου Δημοσθένους. Η "Α" σε άλλο ρεπορτάζ γράφει για το διορισμό του συζύγου της Ειρήνης Πικής, Υφυπουργού παρά των Προέδρω, ως Γενικού Διευθυντή σε Υπουργείο.

«Γυρόφερναν μέρες το σπίτι του Δημοσθένους» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του «Πολίτη» που αναφέρει ότι η Αστυνομία εντόπισε μέρες πριν κλεμμένο όχημα κοντά στο σπίτι του Δημοσθένους, αλλά δεν αξιολόγησε τον κίνδυνο. Αλλού αναφέρει ότι βίντεο χλιδής αξιωματούχου ημικρατικού οργανισμού στα ΜΚΔ τον καίνε, καθώς καλείται να δικαιολογήσει τις πηγές προέλευσης των χρημάτων. Ο «Π» προβάλλει σε άλλο θέμα και τις προωθούμενες αλλαγές στα επιτρεπόμενα όρια αλκοόλ για οδηγούς.

Ο «Φιλελεύθερος» με τίτλο «Προς αποδόμηση η μεταρρύθμιση» γράφει στο κύριό του θέμα ότι από εξαίρεση σε εξαίρεση η δημόσια υπηρεσία επιστρέφει στα παλιά της με κατάργηση τώρα των γραπτών εξετάσεων για υψηλόβαθμες θέσεις στην Νομική Υπηρεσία. Αλλού αναφέρεται στη διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Παιδειάς χθες για τα παιδιά ΑμεΑ στην δημόσια εκπαίδευση και γράφει ότι η παραπομπή δύο παιδιών σε ειδικές μονάδες αντί σε κανονικές τάξεις προκάλεσε οργή και δυσαρέσκεια. Ο «Φ» γράφει επίσης για πόλεμο στο Γυμνάσιο στην Αγλαντζιά μετά τις επιθέσεις εξωσχολικών σε πάρτυ το Σάββατο.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Υποχρεωτική η παρουσία ακτινολόγου από το 2026» και αναφέρεται σε αντιδράσεις τεχνολόγων ακτινολόγων και ακτινοθεραπευτών για νέα εγκύκλιο του ΟΑΥ για εξετάσεις υπολογιστικής και μαγνητικής τομογραφίας. Αλλού αναφέρεται επίσης στην εκδήλωση διαμαρτυρίας για αποκλεισμό παιδιών με αναπηρίες από τις τάξεις. Γράφει σε άλλο θέμα ότι σε επ' αόριστον κλείσιμο προχωρούν οι Δήμοι έαν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου δεν υπάρξει ξεκαθάρισμα σε σχέση με την οικονομική βιωσιμότητά τους.

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Χωρίς βροχή το χειμώνα το νερό θα μπορούσε να εξαντληθεί» και αναφέρεται σε δηλώσεις από το Τμήμα Υδάτων για την υδρολογική κατάσταση εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας. Αλλού προβάλλει την επίθεση εξωσχολικών εναντίον μαθητή και πατέρα σε γυμνάσιο στην Αγλαντζιά. Επίσης γράφει για τις επαφές του Γάλλου Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων στην Λευκωσία.

Η εβδομαδιαία «Οικονομική Καθημερινή» με τίτλο «Συνεχίζουν τα παυσίπονα για τη στεγαστική κρίση» αναφέρει στο κύριό της θέμα ότι μπαίνουν οι τελικές πινελιές για τα σχέδια που θα ισχύσουν από το 2026. Αναφέρει αλλού ότι τέλος του 2026 ανοίγει το νέο ΚΕΠ στο παλιό ΓΣΠ. Η εφημερίδα προβάλλει σε άλλο ρεπορτάζ τις διεργασίες για την ΑΤΑ και αναφέρεται σε συγκρατημένη αισιοδοξία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός
Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου
Βίντεο - Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή και...έγινε ιεροκήρυκας - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό»
Βόλτα με τη 2 μηνών κόρη της η Σιμώνη Χριστοδούλου - Η κουκλίστικη ροζ κορδέλα και τα καλτσάκια
Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βόλτα με τη 2 μηνών κόρη της η Σιμώνη Χριστοδούλου - Η κουκλίστικη ροζ κορδέλα και τα καλτσάκια

 28.10.2025 - 09:21
Επόμενο άρθρο

Βίντεο - Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή και...έγινε ιεροκήρυκας - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό»

 28.10.2025 - 09:43
Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

Ανατροπή φαίνεται να προκύπτει σχετικά με συλληφθέντα που μέχρι σήμερα τελούσε υπό κράτηση για τον φόνο Δημοσθένους. Πρόκειται για τον 39χρονο ομογενή, που η Αστυνομία τον έδειχνε ως το πρόσωπο που κινήθηκε με το διπλοκάμπινό του, φορώντας κίτρινη μπλούζα στις σκηνές του φόνου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

  •  28.10.2025 - 08:54
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

  •  28.10.2025 - 07:52
Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου

Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου

  •  28.10.2025 - 07:36
Με drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης η σημερινή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου: Ο Κένταυρος, ο Υπερίων και ο Αρχύτας

Με drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης η σημερινή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου: Ο Κένταυρος, ο Υπερίων και ο Αρχύτας

  •  28.10.2025 - 08:45
Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

  •  28.10.2025 - 08:02
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι για δοξολογία και παρελάσεις σε Λευκωσία και Λάρνακα – Πώς να αποφύγετε την κίνηση

Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι για δοξολογία και παρελάσεις σε Λευκωσία και Λάρνακα – Πώς να αποφύγετε την κίνηση

  •  28.10.2025 - 07:35
Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα

  •  28.10.2025 - 07:26
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Οκτωβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Οκτωβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  28.10.2025 - 07:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα