Φόνος Δημοσθένους: Γνώριζαν για το έγκλημα αυτοί που αγόρασαν τη μοτοσικλέτα - Εκ νέου υπό κράτηση οι δύο Λευκωσιάτες

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για δύο πρόσωπα ηλικίας 58 και 30 από την Λευκωσία.

Σήμερα αναμενόταν να οδηγηθεί στο Δικαστήριο και ο 39χρονος Ελλαδίτης, που συνελήφθη επίσης για την υπόθεση, ωστόσο, εν τέλει αφέθηκε ελεύθερος εξαιτίας του ότι δεν φαίνεται να προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν την περαιτέρω κράτησή του.

Υπό κράτηση τέθηκε χθες ακόμη ένα πρόσωπο ηλικίας 51 ετών, ενώ ανανεώθηκε και η κράτηση του πρώην ποδοσφαιριστή.

Υπό κράτηση τελεί επίσης ένας 30χρονος κατάδικος. Γνωστό είναι πλέον επίσης ότι, για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη δύο πρόσωπα.

Η Αστυνομία αιτήθηκε την ανανέωση της κράτησης των δύο προσώπων από Λευκωσία, για περίοδο άλλων οκτώ ημερών, με τους δικηγόρους των υπόπτων να μην φέρουν ένσταση αλλά το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας.

Μεταξύ των όσων παρουσιάστηκαν από τον ανακριτή της υπόθεσης ενώπιον Δικαστηρίου για να στηριχθεί το αίτημα της Αστυνομίας για ανανέωση της κράτησης, ειπώθηκε ξανά ότι ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση από τους δράστες, ενέπλεξε τους δύο, λέγοντας ότι τους είχε πωλήσει το δίκυκλο όχημα.

Ο ανακριτής αναφέρθηκε ξανά στον ισχυρισμό του 44χρονου ότι από έναν εκ των δύο υπόπτων δόθηκε το ποσό των 100 ευρώ και ζητήθηκε από τον πρώην ποδοσφαιριστή να πει ψέματα ότι η μοτοσικλέτα κλάπηκε, αν έφταναν στα ίχνη του οι Αρχές μετά τον φόνο.

Σύμφωνα με τον ανακριτή, υπολείπεται ακόμα σημαντικό ανακριτικό έργο για την υπόθεση.

Αναμένεται να γίνουν νέες έρευνες, ενώ οι ανακριτές τελούν σε αναμονή και για τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα των υπόπτων.