Video: Ο τυφώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 - Πλημμύρες, νεκροί και εκτεταμένες ζημιές στην Τζαμάικα

Τμήματα κτιρίων κατέρρευσαν ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στέγες παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με το Associated Press. Πολλοί δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω πτώσης δέντρων και βράχων.

Μέχρι στιγμής, επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Καραϊβική εξαιτίας της καταιγίδας - τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία - ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Στην τελευταία ενημέρωσή του, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε με δραματικό τόνο τους κατοίκους της χώρας:

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή κατάσταση! Μην εγκαταλείπετε το καταφύγιό σας όταν το “μάτι” του τυφώνα περάσει από πάνω σας, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν απότομα στην άλλη πλευρά ». Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το «μάτι» του τυφώνα αποτελεί μια σχετικά ήρεμη ζώνη στο εσωτερικό του φαινομένου, η οποία μπορεί να παραπλανήσει τους κατοίκους, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι ο κίνδυνος έχει περάσει, ενώ στην πραγματικότητα το χειρότερο ακολουθεί.

Την ίδια ώρα, συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία ενός άνδρα από τη δυτική Τζαμάικα, ο οποίος τηλεφώνησε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ζητώντας βοήθεια για μια έγκυο γυναίκα που έμπαινε σε τοκετό την ώρα που η καταιγίδα έφτανε στο νησί. Μαιευτήρας παρενέβη τηλεφωνικά, δίνοντας οδηγίες για το πώς θα μπορούσε να γίνει ο τοκετός αν η γυναίκα δεν προλάβαινε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα.





Κινείται αργά

Η αργή κίνηση της Μελίσα κατά μήκος της Τζαμάικα είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρείται τόσο επικίνδυνη. Ο Δρ Μάθιου Σιτκόφσκι, επιστημονικός συντάκτης στο The Weather Channel, λέει ότι η Μελίσα κινείται επί του παρόντος με ταχύτητα περίπου 8 μίλια ανά ώρα.

Προειδοποίηση για μετακίνηση κροκοδείλων λόγω πλημμυρών

Η Νοτιοανατολική Περιφερειακή Αρχή Υγείας της Τζαμάικα ανακοίνωσε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα μπορεί να προκαλέσουν εκτόπιση κροκοδείλων από τα ποτάμια, τα ρέματα και τους βάλτους, με αποτέλεσμα τα ερπετά να αναζητήσουν καταφύγιο σε κατοικημένες περιοχές, σε αναζήτηση στεγνού εδάφους.



Οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν τα πλημμυρισμένα σημεία, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να επιχειρήσουν να αιχμαλωτίσουν ή να βλάψουν τα ζώα σε περίπτωση που τα συναντήσουν.

