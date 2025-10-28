Ecommbx
Ντόναλντ Τραμπ: Στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του η δημοτικότητά του λόγω κόστους ζωής
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του η δημοτικότητά του λόγω κόστους ζωής

 28.10.2025 - 22:00
Ντόναλντ Τραμπ: Στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του η δημοτικότητά του λόγω κόστους ζωής

Στο χαμηλότερο επίπεδο της μέχρι στιγμής θητείας του μειώθηκε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που όλο και περισσότεροι Αμερικανοί εκφράζουν δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς του σχετικά με το κόστος ζωής, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η τριήμερη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, έδειξε ότι το 40% των Αμερικανών εγκρίνει τις επιδόσεις του έναντι 42% στη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που πραγματοποιήθηκε από τις15 έως τις 20 Οκτωβρίου.

Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει διακύμανση μίας ή δύο ποσοστιαίων μονάδων στις δημοσκοπήσεις των Reuters/Ipsos από τα μέσα Μαΐου. Το ποσοστό όσων αποδοκιμάζουν την απόδοσή του έχει αυξηθεί, από 52% στη δημοσκόπηση 16-18 Μαΐου σε 57% στην τελευταία έρευνα.
Χαμηλή βαθμολογία

Ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενος να αντιμετωπίσει την αύξηση του πληθωρισμού που έπληξε τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, οι Αμερικανοί δίνουν στον Τραμπ εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία για τον τρόπο διαχείρισης του κόστος που επιβαρύνει τα αμερικανικά νοικοκυριά, και διπλάσιοι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τη διαχείριση του κόστους ζωής από όσους την εγκρίνουν. Ο ρυθμός του πληθωρισμού έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ τον Ιανουάριο, ενώ η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει τα επιτόκια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι πολλοί Αμερικανοί εκφράζουν περιορισμένη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη διακοπή της λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown), τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ, το οποίο έχει οδηγήσει σε αναγκαστική άδεια εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. Περίπου το 29% δηλώνει ότι είτε δεν ενδιαφέρεται είτε είναι ικανοποιημένο από το shutdown, ενώ το 20% δηλώνει οργισμένο. Περίπου το 50% δηλώνει απογοητευμένο. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το shutdown είχε μικρό ή κανέναν αντίκτυπο στη ζωή τους.

Περί το 73% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τη θέση των Δημοκρατικών για την ανανέωση των επιδοτήσεων για την ασφάλιση της υγείας που λήγουν στο τέλος του έτους, παρά τον αντίλογο περί αύξησης του ομοσπονδιακού ελλείμματος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

«Κύμα» βομβαρδισμών από ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν την πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφότου το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

