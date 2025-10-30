Ecommbx
Νέα μελέτη δείχνει ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση για κατάθλιψη από τους άνδρες
Νέα μελέτη δείχνει ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση για κατάθλιψη από τους άνδρες

 30.10.2025 - 15:50
Οι γυναίκες διατρέχουν γενετικά μεγαλύτερο κίνδυνο για καταθλιπτικές διαταραχές από τους άνδρες, σύμφωνα με μελέτη Αυστραλών ερευνητών που δημοσιεύεται σήμερα στο περιοδικό Nature Communications, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης της ασθένειας.

Σε αυτή την επιστημονικά αξιολογημένη μελέτη, η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες που έχουν διεξαχθεί ποτέ σε αυτόν τον τομέα. Οι γυναίκες είχαν σχεδόν διπλάσιους γενετικούς δείκτες που συνδέονται με την κατάθλιψη από τους άνδρες, σύμφωνα με τη μελέτη, της οποίας ηγήθηκε το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Berghofer στην Αυστραλία.

Οι ερευνητές εντόπισαν περίπου 13.000 γενετικούς δείκτες που συνδέονται με την κατάθλιψη στις γυναίκες, σε σύγκριση με 7.000 στους άνδρες. Ορισμένες από αυτές τις γενετικές διαφορές θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τον μεταβολισμό ή την παραγωγή ορμονών.

«Ανακαλύψαμε κάποιες γενετικές διαφορές που μπορεί να μας βοηθήσουν να εξηγήσουμε γιατί οι γυναίκες με κατάθλιψη εμφανίζουν συχνότερα μεταβολικά συμπτώματα, όπως διακυμάνσεις βάρους ή αλλαγές στα επίπεδα ενέργειας», δήλωσε η ερευνήτρια Τζόντι Τόμας.

Η καταθλιπτική διαταραχή είναι μια από τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές, που επηρεάζει περισσότερα από 300 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Μέχρι σήμερα, δεν έχουν υπάρξει πολλές αξιόπιστες μελέτες που να εξηγούν γιατί η κατάθλιψη επηρεάζει διαφορετικά τις γυναίκες και τους άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού ρόλου της γενετικής», δήλωσε η ερευνήτρια Μπρίτανι Μίτσελ.

«Όλο και περισσότερα άρθρα δείχνουν ότι πολλά από τα φάρμακα που αναπτύσσονται αυτήν τη στιγμή – και οι έρευνες που διεξάγονται μέχρι σήμερα – επικεντρώνονται κυρίως στους άνδρες», πρόσθεσε.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται συσκευές από την κυπριακή αγορά – Δεν φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις για ασφάλεια εντός ΕΕ

 30.10.2025 - 15:50
Αμφιλεγόμενη η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Λιβάνου-Κύπρου κατά την Τουρκία

 30.10.2025 - 15:55
Η απόφαση της λιβανέζικης κυβέρνησης να επικυρώσει τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Κυπριακή Δημοκρατία εγείρει αμφιλεγόμενα ζητήματα κυριαρχίας και διαχείρισης ενεργειακών πόρων.

