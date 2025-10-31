Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Η Κίνα θέλει να αλλάξει τους όρους του εναέριου πολέμου - Πλάνα αποκαλύπτουν το νέο μαχητικό stealth J-36

 31.10.2025 - 14:48
VIDEO: Η Κίνα θέλει να αλλάξει τους όρους του εναέριου πολέμου - Πλάνα αποκαλύπτουν το νέο μαχητικό stealth J-36

Σημαντική πρόοδος στο πρόγραμμα αεροσκαφών stealth της Κίνας καταγράφεται με την αποκάλυψη του δεύτερου πρωτοτύπου του J-36, του βαρύτερου μαχητικού στον κόσμο, που έκανε την εμφάνισή του στα τέλη Οκτωβρίου 2025.

Το τρικινητήριο αυτό αεροσκάφος, προϊόν της Chengdu Aircraft Corporation, φανερώνει τη φιλοδοξία του Πεκίνου να κυριαρχήσει στην εναέρια μάχη της έκτης γενιάς.

Με εκτιμώμενο βάρος που φτάνει τους 40 τόνους, το J-36 ξεπερνά ακόμη και το αμερικανικό F-22 Raptor, αποτελώντας τη μεγαλύτερη και πιθανώς πιο εξελιγμένη πλατφόρμα stealth που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Το αεροσκάφος, γνωστό ανεπίσημα ως «φύλλο γκίνγκο» λόγω της χαρακτηριστικής πτέρυγας τύπου δέλτα χωρίς ουρά, εντυπωσιάζει με τον όγκο και την τεχνολογική του πολυπλοκότητα. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα τέλη Οκτωβρίου δείχνουν όχι μόνο αυξημένο μέγεθος αλλά και αισθητή πρόοδο στα συστήματα και τη σχεδίασή του, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και ταχεία εξέλιξη του κινεζικού προγράμματος stealth.

 


Αεροπορικοί αναλυτές θεωρούν ότι το J-36 ενδέχεται να ενσωματώνει προσαρμοστικούς κινητήρες και ποσοτικούς αισθητήρες, εμπνευσμένους από τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στη διεθνή έκθεση Zhuhai Airshow το 2022. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το αεροσκάφος αποτελεί την πιο προφανή κινεζική απάντηση στο αμερικανικό πρόγραμμα NGAD (Next Generation Air Dominance).

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

