ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάθοδο στις βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το Κίνημα ΕνΕργώ

 31.10.2025 - 16:09
Κάθοδο στις βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το Κίνημα ΕνΕργώ

Το Κίνημα ΕνΕργώ ανακοίνωσε την κάθοδό του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, με στόχο, όπως λέει «να φέρει νέα πνοή, διαφάνεια και πραγματική ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων».

Η απόφαση, προσθέτει, δεν είναι αποτέλεσμα φιλοδοξίας, αλλά «ανάγκης για αλήθεια, δικαιοσύνη, κοινωνική ευαισθησία και συλλογική δράση».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Κίνημα ΕνΕργώ «γεννήθηκε από ανθρώπους της καθημερινότητας — πολίτες που νοιάζονται, συμμετέχουν και δεν μένουν πλέον θεατές». Ήδη, λέει έχουν επιλεγεί οι πρώτοι υποψήφιοι που θα εκπροσωπήσουν το Κίνημα με ήθος, γνώση και αφοσίωση στις αρχές του, ενώ το ΕνΕργώ βρίσκεται σε διαδικασία διαλόγου και συνεννόησης για την ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου με πρόσωπα που μοιράζονται το ίδιο όραμα και τις ίδιες αξίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο, όπου διώκονται για την υπόθεση δολοφονίας 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση ισάριθμων ευρωπαϊκών ενταλμάτων.

