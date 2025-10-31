Ecommbx
Προσοχή αν ταξιδεύετε σε αυτή τη χώρα – Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, συνεχιζόμενες αναταραχές – Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή αν ταξιδεύετε σε αυτή τη χώρα – Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, συνεχιζόμενες αναταραχές – Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ

 31.10.2025 - 16:22
Προσοχή αν ταξιδεύετε σε αυτή τη χώρα – Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, συνεχιζόμενες αναταραχές – Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσε σήμερα Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025, ταξιδιωτική οδηγία, η οποία αφορά Κύπριους πολίτες που βρίσκονται ή προτίθενται να μεταβούν στην Τανζανία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στη Τανζανία, συνιστά στους Κύπριους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των συνεχιζόμενων αναταραχών και της επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη χώρα.

Επιπρόσθετα, συνιστάται στους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αποφεύγουν όλες τις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. Συνιστάται επίσης όπως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από τα διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να εφαρμόζουν μέγιστα μέτρα ασφαλείας.

Οι Κύπριοι πολίτες καλούνται επίσης να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφής Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY.

Για την ταξιδιωτική οδηγία πατήστε εδώ.

Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο, όπου διώκονται για την υπόθεση δολοφονίας 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση ισάριθμων ευρωπαϊκών ενταλμάτων.

