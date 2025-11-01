Ecommbx
Το καλύτερο burger της πόλης… στάθμευσε στα ορεινά της Λεμεσού!
Το καλύτερο burger της πόλης… στάθμευσε στα ορεινά της Λεμεσού!

 01.11.2025 - 09:52
Σταματάς στην Τριμίκλινη και μυρίζει… απόλαυση!

Το The Juicy Burger, το νέο food truck που θυμίζει τα κορυφαία burger spots της Λεμεσού, ανοίγει σήμερα τις πόρτες του για όλους τους λάτρεις του καλού street food.

Πίσω από την νόστιμη αυτή ιστορία βρίσκονται ο σεφ Γιάννης με εμπειρία σε ξενοδοχειακές κουζίνες και η σύζυγός του, που κατάγεται από τα γύρω χωριά. Μαζί αποφάσισαν να φέρουν στην περιοχή μπέργκερ απλά στην ιδέα, αλλά τεράστια στην απόλαυση.

Το μενού; Μίνιμαλ αλλά «γεμάτο γεύση»: Classic cheeseburger, το signature Τhe Juicy Burger με καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρί και θεϊκό (όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι!) truffle mayo sauce, πάντα με 100% βοδινό κρέας. Ακόμα, στο μενού θα βρεις ένα χοιρινό burger με bacon, καραμελωμένα κρεμμύδια, cheddar, ντομάτα και μαρούλι iceberg καθώς κι ένα κλασικό burger με κοτόπουλο, ντομάτα και iceberg.

Το truck σε περιμένει στην είσοδο της Τριμίκλινης (από Λεμεσό, στα αριστερά)

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή–Κυριακή, 18:30–22:00

Τηλ.: 94 000925

 

**Με πληροφορίες του checkincyprus.com

Θλίψη για τον θάνατο του Παρασκευά Νικόλα – Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία

 01.11.2025 - 09:30
Χάθηκε η 14χρονη Κωνσταντίνα: Απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της εδώ και τρεις μέρες – Δείτε φωτογραφία

 01.11.2025 - 10:03
Με συγκρατημένη αισιοδοξία και σαφές μήνυμα ενότητας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομωνίδης, μιλά στο ThemaOnline για την επανεκκίνηση του κόμματος ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της 9ης Νοεμβρίου.Τονίζει πως «κανείς δεν περισσεύει», απευθύνει κάλεσμα επιστροφής σε παλιά στελέχη και δηλώνει έτοιμος να δώσει τη μάχη των Βουλευτικών εκλογών του 2026. Παράλληλα, αποκαλύπτει τους έξι πολιτικούς πυλώνες της ΕΔΕΚ για την επόμενη μέρα και στέλνει μήνυμα πίστης στις αρχές και τις αξίες του κόμματος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η γροθιά που μας ενώνει, είναι πιο δυνατή από όσα μας χωρίζουν».

