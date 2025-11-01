Το καλύτερο burger της πόλης… στάθμευσε στα ορεινά της Λεμεσού!

Το The Juicy Burger, το νέο food truck που θυμίζει τα κορυφαία burger spots της Λεμεσού, ανοίγει σήμερα τις πόρτες του για όλους τους λάτρεις του καλού street food.

Πίσω από την νόστιμη αυτή ιστορία βρίσκονται ο σεφ Γιάννης με εμπειρία σε ξενοδοχειακές κουζίνες και η σύζυγός του, που κατάγεται από τα γύρω χωριά. Μαζί αποφάσισαν να φέρουν στην περιοχή μπέργκερ απλά στην ιδέα, αλλά τεράστια στην απόλαυση.

Το μενού; Μίνιμαλ αλλά «γεμάτο γεύση»: Classic cheeseburger, το signature Τhe Juicy Burger με καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρί και θεϊκό (όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι!) truffle mayo sauce, πάντα με 100% βοδινό κρέας. Ακόμα, στο μενού θα βρεις ένα χοιρινό burger με bacon, καραμελωμένα κρεμμύδια, cheddar, ντομάτα και μαρούλι iceberg καθώς κι ένα κλασικό burger με κοτόπουλο, ντομάτα και iceberg.

Το truck σε περιμένει στην είσοδο της Τριμίκλινης (από Λεμεσό, στα αριστερά)

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή–Κυριακή, 18:30–22:00

Τηλ.: 94 000925

**Με πληροφορίες του checkincyprus.com