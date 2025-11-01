Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χάθηκε η 14χρονη Κωνσταντίνα: Απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της εδώ και τρεις μέρες – Δείτε φωτογραφία

 01.11.2025 - 10:03
Χάθηκε η 14χρονη Κωνσταντίνα: Απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της εδώ και τρεις μέρες – Δείτε φωτογραφία

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Κωνσταντίνας Αδαμίδου, 14 ετών, η οποία απουσιάζει από τις 29/10/2025, από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία.

Η  14χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.73 μ. περίπου, με μακριά καστανόμαυρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

