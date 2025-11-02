Κρήτη: «Ζωσμένο» από αστυνομικούς το χωριό Βορίζια μετά τους πυροβολισμούς, σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Φόβοι για νέο κύκλο αίματος

Για αρκετή ώρα το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) το χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης θύμιζε εμπόλεμη ζώνη με τους πυροβολισμούς να κρατούν για ώρα. Μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας, έπεσαν πάνω από 2000 σφαίρες που γάζωσαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους ενώ νεότερες πληροφορίες, θέλουν τον 39χρονο που σκοτώθηκε, να ήταν ο πρώτος που πυροβόλησε. Εκτός από τον 39χρονο νεκρή είναι και μια γυναίκα 56 ετών.

Το χωριό είναι ζωσμένο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό το φόβο νέων επεισοδίων. Σήμερα, άλλωστε είναι η κηδεία του Φανούρη Καργάκη ενός από τους δύο νεκρούς του αιματοκυλίσματος. Υπάρχει φόβος για αντίποινα είτε από τη μία είτε από την άλλη οικογένεια καθώς και οι δύο έχουν νεκρό.

Στο νοσοκομείο δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι, γιατί η αστυνομία θεωρεί ότι συμμετείχαν στα επεισόδια. Και στα δύο νοσοκομεία όπου έχουν μεταφερθεί τραυματίες είναι έντονη η παρουσία της αστυνομίας.

Το χωριό επικρατεί ένα βουβό σκηνικό… Κανείς δεν κυκλοφορεί παρά μόνο η αστυνομία. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται, αλλά στο χωριό δεν ανοίγουν στόματα.

Μέσα σε ένα βαρύ κλίμα θρήνου, το απόγευμα του Σαββάτου τελέστηκαν εσπευσμένα οι βαπτίσεις των τριών παιδιών του σε γειτονικό χωριό, ώστε να μπορέσει να γίνει την Κυριακή η κηδεία του 39χρονου, όπως ορίζει το έθιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 55χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δύο σφαίρες, φαίνεται να υπέκυψε από ανακοπή καρδιάς με την νεκροψία νεκροτομή να ρίχνει φως στα αίτια θανάτου της.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και η κόρη της νεκρής γυναίκας, με τις δύο τους να βρίσκονται στο ίδιο αυτοκίνητο την ώρα που οι σφαίρες έπεφταν βροχή. Όπως έχει γίνει γνωστό δεν κατοικούσαν στο χωριό αλλά είχαν πάει χθες Σάββατο (01.11.2025) στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της 55χρονης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14 τραυματίες, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.

Φόβοι ότι «τώρα αρχίζουν όλα»

Εξαιτίας του αιματοκυλίσματος έσπευσε στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγος Φώτης Ντουϊτση, καθώς επίσης και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή με σκοπό να εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Μετά από σύσκεψη το βάρος δόθηκε στη διαχείρηση της επόμενης ημέρας όπου οι φόβοι για νέες εντάσεις παραμένουν έντονοι καθώς κάποιοι εκτιμούν πως η ένταση δεν αναμένεται να καταλαγιάσει με τις κηδείες των δύο νεκρών, αλλά αντίθετα «τώρα αρχίζουν όλα».

Το χρονικό και το μοιραίο σπίτι

Ένα σπίτι φαίνεται ότι στάθηκε η αφορμή να ξεκινήσει ο νέος κύκλος αίματος στο πολύπαθο από τις βεντέτες χωριό της Κρήτης.

Οι δύο οικογένειες, μετά από σασμό, φαίνεται να είχαν οριοθετήσει τις περιοχές τους, όμως μέλος της μίας, αποφάσισε να χτίσει σπίτι εκεί που ήταν η περιοχή της άλλης.

Αφού υπήρχε μία διαμάχη σχετικά, φαίνεται ότι η διαφορά αυτή δεν λύθηκε οικονομικά όπως είχε προτείνει 3η οικογένεια από τα Χανιά που έπαιζε τον ρόλο του συμβιβαστή.

Έτσι το βράδυ της Παρασκευής 31.10.2025, εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε έξω από το νεόδμητο σπίτι, εξερράγη και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άλλη οικογένεια, υπερηφανεύτικε ότι εκείνη προκάλεσαν την έκρηξη, με το κλίμα να ξεκινά να γίνεται έκρυθμο.

