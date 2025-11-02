Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Video: Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέσα σε τρένο στη Βρετανία, δύο συλλήψεις

 02.11.2025 - 08:03
Video: Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέσα σε τρένο στη Βρετανία, δύο συλλήψεις

Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν χθες Σάββατο μέσα σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο, σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία η οποία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:39 (τοπική ώρα, 21:39 στην Κύπρο) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

 

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου. Άλλος αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει αιμόφυρτος μέσα στο βαγόνι φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι».

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να μπαίνουν στο τρένο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που χρησιμοποίησε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).

Η βρετανική αστυνομία διεξάγει έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της επίθεσης. «Σε αυτό το στάδιο, δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε εικασίες για τα αίτια», ανέφερε, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τους συλληφθέντες.

«Εξαιρετικά ανησυχητικό» χαρακτήρισε το συμβάν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. «Οι σκέψεις μου είναι κοντά σε όσους επλήγησαν και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», δήλωσε σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

