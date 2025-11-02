Φόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, ο ύποπτος φέρεται να βοήθησε έναν εκ των δυο 28χρονων, που καταζητούνταν και συνελήφθηκαν από τις Ελληνικές Αρχές, στη διαφυγή του από την Κύπρο, μέσω των κατεχομένων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, μετά την σύλληψη των δυο καταζητούμενων, εντοπίστηκε στην οικία ενός εξ αυτών, στη Θεσσαλονίκη, αυτοκίνητο με κυπριακές πινακίδες εγγραφής, το οποίο ανήκει στον 31χρονο.

Εντός του οχήματος βρέθηκαν έγγραφα που αφορούσαν τη διακίνηση των δυο, από το κατεχόμενο λιμάνι της Κερύνειας προς την Τουρκία, με οχηματαγωγό πλοίο. Από εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι, την επόμενη μέρα της δολοφονίας, το όχημα πέρασε στα κατεχόμενα μέσω του οδοφράγματος Αγίου Δομετίου, κάτι που καταγράφεται και από το Γραφείο Δικοινοτικής Επαφής.

Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχει συγκεκριμένη μαρτυρία από αξιόπιστο πληροφοριοδότη για την εμπλοκή του 31χρονου υπόπτου, ο οποίος φέρεται να έκρυψε στην οικία του τα ρούχα που φορούσε ο 28χρονος κατά την δολοφονική ενέδρα στον Δημοσθένους.

Επιπρόσθετα είπε ότι, ανακρινόμενος προφορικά, ο 31χρονος ισχυρίστηκε πως μετέβη μόνος στην Τουρκία, μέσω κατεχομένων και από εκεί οδήγησε μέχρι την Θεσσαλονίκη και συναντήθηκε τυχαία με τον 28χρονο, που είναι φιλικό του πρόσωπο. Γραπτώς, πρόσθεσε ο ανακριτής, ο ύποπτος ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τίποτα και πως ό,τι έχει να πει, θα το πει στο δικαστήριο.

Ο δικηγόρος του 31χρονου δεν έφερε ένσταση στην κράτηση του για περίοδο οκτώ ημερών.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται, εν αναμονή και της μεταφοράς, από την Ελλάδα, των δυο 28χρονων υπόπτων, ενώ υπό κράτηση τελούν άλλα πέντε πρόσωπα.

Πρόκειται για τον 44χρονο ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας που εγκατέλειψαν οι δράστες μετά που έκαψαν το βαν όχημα που χρησιμοποίησαν κατά την εγκληματική ενέργεια, 30χρονο και 58χρονο που εμπλέκονται στην αγοραπωλησία της, 30χρονο κατάδικο που φέρεται να ζήτησε την αγορά της και έναν 51χρονο που φέρεται να σχετίζεται με κλοπιμαίο όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την παρακολούθηση του θύματος.

