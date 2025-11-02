Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται

 02.11.2025 - 12:14
Φόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται

Διάταγμα 8ήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 31χρονου, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο, σε σχέση με το φόνο εκ προμελέτης του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου, στην περιοχή Αγίου Αθανασίου.

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, ο ύποπτος φέρεται να βοήθησε έναν εκ των δυο 28χρονων, που καταζητούνταν και συνελήφθηκαν από τις Ελληνικές Αρχές, στη διαφυγή του από την Κύπρο, μέσω των κατεχομένων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, μετά την σύλληψη των δυο καταζητούμενων, εντοπίστηκε στην οικία ενός εξ αυτών, στη Θεσσαλονίκη, αυτοκίνητο με κυπριακές πινακίδες εγγραφής, το οποίο ανήκει στον 31χρονο.

Εντός του οχήματος βρέθηκαν έγγραφα που αφορούσαν τη διακίνηση των δυο, από το κατεχόμενο λιμάνι της Κερύνειας προς την Τουρκία, με οχηματαγωγό πλοίο. Από εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι, την επόμενη μέρα της δολοφονίας, το όχημα πέρασε στα κατεχόμενα μέσω του οδοφράγματος Αγίου Δομετίου, κάτι που καταγράφεται και από το Γραφείο Δικοινοτικής Επαφής.

Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχει συγκεκριμένη μαρτυρία από αξιόπιστο πληροφοριοδότη για την εμπλοκή του 31χρονου υπόπτου, ο οποίος φέρεται να έκρυψε στην οικία του τα ρούχα που φορούσε ο 28χρονος κατά την δολοφονική ενέδρα στον Δημοσθένους.

Επιπρόσθετα είπε ότι, ανακρινόμενος προφορικά, ο 31χρονος ισχυρίστηκε πως μετέβη μόνος στην Τουρκία, μέσω κατεχομένων και από εκεί οδήγησε μέχρι την Θεσσαλονίκη και συναντήθηκε τυχαία με τον 28χρονο, που είναι φιλικό του πρόσωπο. Γραπτώς, πρόσθεσε ο ανακριτής, ο ύποπτος ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τίποτα και πως ό,τι έχει να πει, θα το πει στο δικαστήριο.

Ο δικηγόρος του 31χρονου δεν έφερε ένσταση στην κράτηση του για περίοδο οκτώ ημερών.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται, εν αναμονή και της μεταφοράς, από την Ελλάδα, των δυο 28χρονων υπόπτων, ενώ υπό κράτηση τελούν άλλα πέντε πρόσωπα.

Πρόκειται για τον 44χρονο ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας που εγκατέλειψαν οι δράστες μετά που έκαψαν το βαν όχημα που χρησιμοποίησαν κατά την εγκληματική ενέργεια, 30χρονο και 58χρονο που εμπλέκονται στην αγοραπωλησία της, 30χρονο κατάδικο που φέρεται να ζήτησε την αγορά της και έναν 51χρονο που φέρεται να σχετίζεται με κλοπιμαίο όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την παρακολούθηση του θύματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιάνουν τους σιηπέτους οι κυνηγοί - «Πρεμιέρα» για την χειμερινή περίοδο – Πάνω από 37.000 άτομα στην ύπαιθρο
Επεισοδιακή καταδίωξη: Εμβόλισε περιπολικό και τον βρήκαν με κοκαΐνη – Συνελήφθη 26χρονος στη Λεμεσό
Κρήτη: «Ζωσμένο» από αστυνομικούς το χωριό Βορίζια μετά τους πυροβολισμούς, σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Φόβοι για νέο κύκλο αίματος
Ελλάδα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα
Video: Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέσα σε τρένο στη Βρετανία, δύο συλλήψεις
Όταν η αλήθεια ενοχλεί: Ένα σύστημα που «μακιγιάρει» τη βία στα σχολεία για να μη φανεί το σάπισμα στη ρίζα
Καιρός: Καλοκαίρι... μέσα στον Νοέμβρη - Πότε αλλάζει η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοβαρός τραυματισμός 28χρονου σε τροχαίο στη Λευκωσία – Αναζητείται οδηγός που εγκατέλειψε τη σκηνή

 02.11.2025 - 11:46
Επόμενο άρθρο

Πάτησε γκάζι και «πετούσε» στον αυτοκινητόδρομο - Στο Δικαστήριο 40χρονος

 02.11.2025 - 12:47
Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε μια εκτενή συνέντευξη στο «Τ» μιλά για όλους και για όλα. Λίγες μέρες μετά την εξαγγελία των πρώτων υποψηφίων βουλευτών, ο κ. Μιχαηλίδης αναλύει τις θέσεις του ΑΛΜΑ και σημειώνει ότι το κόμμα, δεν πρόκειται να γίνει μέρος του κατεστημένου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

  •  02.11.2025 - 07:39
Φόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται

Φόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται

  •  02.11.2025 - 12:14
Σοβαρός τραυματισμός 28χρονου σε τροχαίο στη Λευκωσία – Αναζητείται οδηγός που εγκατέλειψε τη σκηνή

Σοβαρός τραυματισμός 28χρονου σε τροχαίο στη Λευκωσία – Αναζητείται οδηγός που εγκατέλειψε τη σκηνή

  •  02.11.2025 - 11:46
Τροχαίο με αναποδογυρισμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Κυκλοφοριακό χάος στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Κυκλοφοριακό χάος στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

  •  02.11.2025 - 14:04
Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

  •  01.11.2025 - 09:03
Kρήτη: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - «Άδειασε δύο γεμιστήρες προς τον κόσμο στην πλατεία»

Kρήτη: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - «Άδειασε δύο γεμιστήρες προς τον κόσμο στην πλατεία»

  •  02.11.2025 - 13:53
Ελλάδα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα

Ελλάδα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα

  •  02.11.2025 - 08:19
Καιρός: Καλοκαίρι... μέσα στον Νοέμβρη - Πότε αλλάζει η θερμοκρασία

Καιρός: Καλοκαίρι... μέσα στον Νοέμβρη - Πότε αλλάζει η θερμοκρασία

  •  02.11.2025 - 08:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα