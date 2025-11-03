Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜερική κατάρρευση πύργου κοντά στο Κολοσσαίο στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Μερική κατάρρευση πύργου κοντά στο Κολοσσαίο στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο

 03.11.2025 - 15:00
Μερική κατάρρευση πύργου κοντά στο Κολοσσαίο στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο

Ένας εργάτης νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι, μετά τη μερική κατάρρευση μεσαιωνικού πύργου που βρισκόταν υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Ρώμης κοντά στο Κολοσσαίο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Μάλιστα, μετά την αρχική κατάρρευση, ακολούθησε μία δεύτερη, με πυκνή σκόνη να καλύπτει την περιοχή. Ένας άλλος εργάτης εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, αλλά σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχει τις αισθήσεις του.

Δύο ακόμη εργάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Οι Αρχές απέκλεισαν την κυκλοφορία στην περιοχή για να διευκολύνουν την επιχείρηση διάσωσης, η οποία συνεχίζεται με τη βοήθεια πυροσβεστών και ειδικών οχημάτων.

Δείτε βίντεο: 

Ιδιοκτήτης παμπ στη Via del Colosseo, ο οποίος βρισκόταν έξω από το κατάστημά του τη στιγμή της κατάρρευσης τόνισε: «Γύρω στις 11:20, έστηνα τραπέζια έξω από το μπαρ όταν άκουσα έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Ακουγόταν σαν να έπεφταν συντρίμμια σε σωλήνες κατασκευών, αλλά ήταν πολύ πιο δυνατός. Γύρισα και είδα ένα σύννεφο σκόνης να υψώνεται: μέρος του πύργου είχε καταρρεύσει».

Οι Αρχές εξετάζουν τις αιτίες της κατάρρευσης, με την Εισαγγελία της Ρώμης να έχει ανοίξει έρευνα για το περιστατικό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον Νότη Σφακιανάκη - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Κίλι
Αυτό είναι το νέο στέκι της Έγκωμης που κάνει τη Λευκωσία να μυρίζει…κανέλα – Μια γευστική εμπειρία που θα σας συναρπάσει
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Τοποθέτησαν κέρατα τράγου μπροστά στο αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφία
Πέθανε η Παρασκευή Βενιαμίν: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο
Μετά την Πατάτα ήρθε το…. Χαλλούμι – Δείτε το νέο viral μνημείο - Φωτογραφία
Τζάκποτ στο Τζόκερ: Ανεβαίνει το πόσο της επόμενης κλήρωσης - «Γέμισε» τις τσέπες του τυχερός

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άντονι Χόπκινς: «Όλα αυτά είναι ανοησίες», σχολίασε για την υπόθεση της συζύγου ότι είναι αυτιστικός

 03.11.2025 - 14:29
Επόμενο άρθρο

Το αιώνιο μυστήριο του Φθινοπώρου: Γιατί τα φύλλα των δέντρων αλλάζουν χρώμα

 03.11.2025 - 15:08
VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

Σε μια συνέντευξη διαφορετική από κάθε άλλη, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδέχεται το ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου στο κτήμα του στην Αργάκα, μακριά από τα φώτα της πολιτικής καθημερινότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

  •  03.11.2025 - 08:24
«Φαντασιώσεις» η σύνδεση ΑΤΑ με ανασχηματισμό - Πώς απαντά ο Πρόεδρος

«Φαντασιώσεις» η σύνδεση ΑΤΑ με ανασχηματισμό - Πώς απαντά ο Πρόεδρος

  •  03.11.2025 - 12:17
Φόνος Δημοσθένους: Η μάρκα οχήματος που τους «έκαψε» και ο παιδικός φίλος... συνεργός

Φόνος Δημοσθένους: Η μάρκα οχήματος που τους «έκαψε» και ο παιδικός φίλος... συνεργός

  •  03.11.2025 - 11:21
Στην Κύπρο την Τετάρτη η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας ενόψει Προεδρίας

Στην Κύπρο την Τετάρτη η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας ενόψει Προεδρίας

  •  03.11.2025 - 14:18
Τηλεφώνημα Μιχαηλίδου στη μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Περιμένω να δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

Τηλεφώνημα Μιχαηλίδου στη μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Περιμένω να δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

  •  03.11.2025 - 12:44
Energean: Πρότεινε την εξαγωγή φυσικού αερίου από Ισραήλ προς Κύπρο μέσω νέου αγωγού

Energean: Πρότεινε την εξαγωγή φυσικού αερίου από Ισραήλ προς Κύπρο μέσω νέου αγωγού

  •  03.11.2025 - 11:26
Η μοναδική ομορφιά της Παναγίας της Λύσης – Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες το εσωτερικό του ναού

Η μοναδική ομορφιά της Παναγίας της Λύσης – Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες το εσωτερικό του ναού

  •  03.11.2025 - 12:24
Σε ρόλο μπαρμπέρη η Αννίτα: Ξυρίζει τον Ανδρέα Κωνσταντίνου – Ποιος ο λόγος - Δείτε φωτογραφία

Σε ρόλο μπαρμπέρη η Αννίτα: Ξυρίζει τον Ανδρέα Κωνσταντίνου – Ποιος ο λόγος - Δείτε φωτογραφία

  •  03.11.2025 - 13:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα