E-kalathi: Μείωση προϊόντων και διαφοροποιήσεις τιμών στις ίδιες υπεραγορές - Τι δείχνει η νέα ανάλυση του Συνδέσμου Καταναλωτών

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, από τους 478 συνολικούς κωδικούς προϊόντων του e-kalathi, εντοπίστηκαν 200 κοινά προϊόντα ανάμεσα σε υπεραγορές - τρεις αλυσίδες με τον μεγαλύτερο αριθμό κοινών προϊόντων. Όπως σημειώνεται, ο αριθμός αυτός παρουσιάζει σημαντική πτώση σε σχέση με προηγούμενους μήνες, καθώς τα κοινά προϊόντα μειώθηκαν από 267 τον Ιούλιο σε μόλις 200 τον Οκτώβριο.

Ο Σύνδεσμος παρατηρεί επίσης διαφοροποίηση τιμών μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων της ίδιας υπεραγοράς, φαινόμενο που, όπως αναφέρει, δεν είχε καταγραφεί προηγουμένως και χρήζει διερεύνησης.

Επιπλέον, η ανάλυση δείχνει ότι η διαφορά στο συνολικό κόστος των κοινών προϊόντων μεταξύ της ακριβότερης και της φθηνότερης υπεραγοράς μειώθηκε αισθητά – από 13% τον Ιούλιο σε 6% τον Οκτώβριο. Αν και αυτό ενδέχεται να οφείλεται στον αυξημένο ανταγωνισμό που προκάλεσε το e-kalathi, ο Σύνδεσμος επισημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί εάν η μείωση αυτή προέρχεται από πτώση τιμών στη μία υπεραγορά, αύξηση στην άλλη ή συνδυασμό και των δύο.

Τέλος, γίνεται λόγος για χαμηλό αριθμό προϊόντων στο e-kalathi από υπεραγορές, γεγονός που περιορίζει, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, τις επιλογές των καταναλωτών.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών, δημοσιοποιώντας με διαφάνεια τα ευρήματά του.