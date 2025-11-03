Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣκόνη, ζέστη και… λίγες βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκόνη, ζέστη και… λίγες βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

 03.11.2025 - 20:09
Σκόνη, ζέστη και… λίγες βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Την Τετάρτη αναμένεται ασθενής χαμηλή πίεση και στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν τοπικά ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τετάρτη και την Πέμπτη, τα οποία είναι αισθητά πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Για την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον Νότη Σφακιανάκη - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Κίλι
Αυτό είναι το νέο στέκι της Έγκωμης που κάνει τη Λευκωσία να μυρίζει…κανέλα – Μια γευστική εμπειρία που θα σας συναρπάσει
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Τοποθέτησαν κέρατα τράγου μπροστά στο αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφία
Πέθανε η Παρασκευή Βενιαμίν: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο
Μετά την Πατάτα ήρθε το…. Χαλλούμι – Δείτε το νέο viral μνημείο - Φωτογραφία
Τζάκποτ στο Τζόκερ: Ανεβαίνει το πόσο της επόμενης κλήρωσης - «Γέμισε» τις τσέπες του τυχερός

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξεκινά η κρίσιμη συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση – Ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα στη Βουλή

 03.11.2025 - 19:45
Επόμενο άρθρο

Αγνόηση αναπήρων. Ραδιομαραθώνιος. Εξιλέωση. Repeat.

 03.11.2025 - 19:54
VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

Σε μια συνέντευξη διαφορετική από κάθε άλλη, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδέχεται το ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου στο κτήμα του στην Αργάκα, μακριά από τα φώτα της πολιτικής καθημερινότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

  •  03.11.2025 - 08:24
Τραγωδία στην άσφαλτο: «Έσβησε» ποδηλάτης μετά από σύγκρουση με όχημα

Τραγωδία στην άσφαλτο: «Έσβησε» ποδηλάτης μετά από σύγκρουση με όχημα

  •  03.11.2025 - 17:47
Φόνος Δημοσθένους: Η μάρκα οχήματος που τους «έκαψε» και ο παιδικός φίλος... συνεργός

Φόνος Δημοσθένους: Η μάρκα οχήματος που τους «έκαψε» και ο παιδικός φίλος... συνεργός

  •  03.11.2025 - 11:21
Επιβεβαίωσαν τις θέσεις τους επί συγκλήσεων για ΑΤΑ οι συνδικαλίστηκες – Συναντήθηκαν με Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό

Επιβεβαίωσαν τις θέσεις τους επί συγκλήσεων για ΑΤΑ οι συνδικαλίστηκες – Συναντήθηκαν με Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό

  •  03.11.2025 - 19:30
Κατήγγειλε ότι της έκλεψαν χαρτοφύλακα με χρηματικό ποσό και κατέληξε με χειροπέδες – Συνελήφθησαν άλλα δύο πρόσωπα

Κατήγγειλε ότι της έκλεψαν χαρτοφύλακα με χρηματικό ποσό και κατέληξε με χειροπέδες – Συνελήφθησαν άλλα δύο πρόσωπα

  •  03.11.2025 - 19:02
Προειδοποιεί ο Γεν. Εισαγγελέας: Η μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας μπορεί να είναι καταστροφική

Προειδοποιεί ο Γεν. Εισαγγελέας: Η μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας μπορεί να είναι καταστροφική

  •  03.11.2025 - 19:23
Ξεκινά η κρίσιμη συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση – Ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα στη Βουλή

Ξεκινά η κρίσιμη συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση – Ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα στη Βουλή

  •  03.11.2025 - 19:45
Τηλεφώνημα Μιχαηλίδου στη μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Περιμένω να δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

Τηλεφώνημα Μιχαηλίδου στη μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Περιμένω να δω στην πράξη ότι θα τηρήσει όσα μου υποσχέθηκε»

  •  03.11.2025 - 12:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα