Ξεκινά η κρίσιμη συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση – Ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα στη Βουλή

 03.11.2025 - 19:45
Η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε ομόφωνα να ξεκινήσει την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου τη συζήτηση της φορολογικής μεταρρύθμισης, δήλωσε η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, βουλευτής ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίας στη Βουλή.

«Παρότι η κυβέρνηση κατέθεσε το πακέτο με μεγάλη καθυστέρηση σε μια περίοδο που εξετάζουμε τον κρατικό προϋπολογισμό, εμείς προχωρούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα» είπε η κ. Ερωτοκρίτου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ανέφερε παράλληλα ότι η εξέταση των δύο νομοθετικών πακέτων, προϋπολογισμού και φορολογικής μεταρρύθμισης θα τρέξουν παράλληλα «με την Επιτροπή να βρίσκεται ουσιαστικά σε συνεχή συνεδρία, λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων που έχουν προκύψει, χωρίς τη δική μας ευθύνη».

Η φορολογική μεταρρύθμιση θα εξεταστεί σε λεπτομέρεια καθότι, όπως είπε, πρόκειται για κορυφαίο νομοθέτημα το οποίο επηρεάζει τον κάθε Κύπριο πολίτη «και γι’ αυτό δεν χωρούν συνοπτικές διαδικασίες».

«Αναμένουμε και προσδοκούμε στη συνεργασία της εκτελεστικής εξουσίας σε όλες τις συνεδρίες που θα ξεκινήσουν στις 7 Νοεμβρίου στο ανώτατο επίπεδο ώστε η διαδικασία να προχωρήσει ομαλά και υπεύθυνα, όπως απαιτεί η σημασία της μεταρρύθμισης για τον τόπο» κατέληξε.

