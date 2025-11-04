Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦόνος Δημοσθένους: Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για ανανέωση της κράτησης των δύο υπόπτων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος Δημοσθένους: Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για ανανέωση της κράτησης των δύο υπόπτων

 04.11.2025 - 18:02
Φόνος Δημοσθένους: Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για ανανέωση της κράτησης των δύο υπόπτων

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκαν εκ νέου την Τρίτη δυο εκ των υπόπτων που τελούν υπό κράτηση για το φόνο εκ προμελέτης του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου, στον Άγιο Αθανάσιο.

Το δικαστήριο επεφύλαξε για αύριο την απόφαση του στο αίτημα ανανέωσης της κράτησης τους για οκτώ ημέρες.

Πρόκειται για τον 44χρονο ιδιοκτήτη της μοτοσυκλέτας με την οποίαν διέφυγαν οι δράστες μετά την πυρπόληση του βαν οχήματος που χρησιμοποίησαν κατά την δολοφονική ενέδρα και έναν 51χρονο, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με κλοπιμαίο όχημα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση του Δημοσθένους τις προηγούμενες μέρες.

Οι δικηγόροι των δυο υπόπτων, που αρνούνται εμπλοκή, έφεραν ένσταση στην περαιτέρω κράτηση τους, με τη διαδικασία να είναι πολύωρη και το δικαστήριο να ανακοινώνει πως θα δώσει την απόφαση του αύριο, Τετάρτη.

Αύριο, εξάλλου, λήγει και το διάταγμα κράτησης δυο ακόμη υπόπτων, 58 και 30 χρόνων, που φέρεται να εμπλέκονται στην αγοραπωλησία της μοτοσυκλέτας, με εντολές 30χρονου κατάδικου, που επίσης τελεί υπό κράτηση.

Υπό 8ήμερη προσωποκράτηση τελεί και 31χρονος, ο οποίος φέρεται να συνέδραμε στη διαφυγή ενός εκ των δυο 28χρονων ομογενών από τη Γεωργία, οι οποίοι συνελήφθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, στη Θεσσαλονίκη και εκκρεμεί η μεταφορά τους στην Κύπρο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πρόταση Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα - Αφοπλισμός της Χαμάς και ανασυγκρότηση
Σοβαρό τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στην Αγία Νάπα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ τρία πρόσωπα
Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»
Χάος στη διοίκηση των σχολείων: Χωρίς γραμματειακή στήριξη - «Απειλεί» με πειθαρχικά μέτρα το ΥΠΑΝ - «Τηρήστε τα καθήκοντά σας»
Έλαβε εξιτήριο ο Τυχικός: Επιταχύνονται οι διαδικασίες στην Ιερά Σύνοδο – Αποκατάσταση ή πόρτα εξόδου
Το Κυπριακό σε αναμονή ως το 2026 – Αμετακίνητος ο Ερντογάν – Υπομονή από Χριστοδουλίδη
Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Επιτέλους βροχές - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

 04.11.2025 - 17:39
Επόμενο άρθρο

Ελληνικά ΜΜΕ: Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

 04.11.2025 - 18:23
Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Στη συνέντευξή του στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλά ανοιχτά για την επόμενη μέρα στην πολιτική, το μέλλον της παράταξης, τις εκλογές του 2026 και του 2028, τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Κυπριακό, αλλά και τα νέα πολιτικά φαινόμενα που ταράζουν τα νερά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

  •  04.11.2025 - 06:30
Φόνος Δημοσθένους: Ραγδαίες εξελίξεις - Επανασυνελήφθη ο 31χρονος Γεωργιανός

Φόνος Δημοσθένους: Ραγδαίες εξελίξεις - Επανασυνελήφθη ο 31χρονος Γεωργιανός

  •  04.11.2025 - 19:40
Διορισμός από ΠτΔ - Αυτή είναι η νέα Επίτροπος Νομοθεσίας

Διορισμός από ΠτΔ - Αυτή είναι η νέα Επίτροπος Νομοθεσίας

  •  04.11.2025 - 16:22
«Κόλαφος» η έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία - Οι αναφορές σε Κυπριακό, στρατιωτικές ασκήσεις και παρενοχλήσεις σκαφών

«Κόλαφος» η έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία - Οι αναφορές σε Κυπριακό, στρατιωτικές ασκήσεις και παρενοχλήσεις σκαφών

  •  04.11.2025 - 17:08
Επεισοδιακή καταδίωξη: Συγκρούστηκε με περιπολικό ενώ έκρυβε κοκαΐνη και ρόπαλο στο όχημα - Χειροπέδες σε 62χρονο

Επεισοδιακή καταδίωξη: Συγκρούστηκε με περιπολικό ενώ έκρυβε κοκαΐνη και ρόπαλο στο όχημα - Χειροπέδες σε 62χρονο

  •  04.11.2025 - 17:15
Στιγμές τρόμου για 70χρονη: Κατέληξε στο Νοσοκομείο μετά από τραυματισμό κατά τη διάρκεια ληστείας στην Πάφο

Στιγμές τρόμου για 70χρονη: Κατέληξε στο Νοσοκομείο μετά από τραυματισμό κατά τη διάρκεια ληστείας στην Πάφο

  •  04.11.2025 - 18:56
Ελληνικά ΜΜΕ: Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

Ελληνικά ΜΜΕ: Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

  •  04.11.2025 - 18:23
VIDEO: Επιτέλους βροχές - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

VIDEO: Επιτέλους βροχές - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

  •  04.11.2025 - 17:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα