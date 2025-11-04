Φόνος Δημοσθένους: Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για ανανέωση της κράτησης των δύο υπόπτων

υπό κράτηση για το φόνο εκ προμελέτης του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου, στον Άγιο Αθανάσιο.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκαν εκ νέου την Τρίτη δυο εκ των υπόπτων π

Το δικαστήριο επεφύλαξε για αύριο την απόφαση του στο αίτημα ανανέωσης της κράτησης τους για οκτώ ημέρες.

Πρόκειται για τον 44χρονο ιδιοκτήτη της μοτοσυκλέτας με την οποίαν διέφυγαν οι δράστες μετά την πυρπόληση του βαν οχήματος που χρησιμοποίησαν κατά την δολοφονική ενέδρα και έναν 51χρονο, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με κλοπιμαίο όχημα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση του Δημοσθένους τις προηγούμενες μέρες.

Οι δικηγόροι των δυο υπόπτων, που αρνούνται εμπλοκή, έφεραν ένσταση στην περαιτέρω κράτηση τους, με τη διαδικασία να είναι πολύωρη και το δικαστήριο να ανακοινώνει πως θα δώσει την απόφαση του αύριο, Τετάρτη.

Αύριο, εξάλλου, λήγει και το διάταγμα κράτησης δυο ακόμη υπόπτων, 58 και 30 χρόνων, που φέρεται να εμπλέκονται στην αγοραπωλησία της μοτοσυκλέτας, με εντολές 30χρονου κατάδικου, που επίσης τελεί υπό κράτηση.

Υπό 8ήμερη προσωποκράτηση τελεί και 31χρονος, ο οποίος φέρεται να συνέδραμε στη διαφυγή ενός εκ των δυο 28χρονων ομογενών από τη Γεωργία, οι οποίοι συνελήφθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, στη Θεσσαλονίκη και εκκρεμεί η μεταφορά τους στην Κύπρο.

