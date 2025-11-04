Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΕλληνικά ΜΜΕ: Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά ΜΜΕ: Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

 04.11.2025 - 18:23
Ελληνικά ΜΜΕ: Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

Παραδόθηκαν στις Αρχές οι τρεις καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια. Τα τρία αδέλφια βρίσκονταν σε περιοχή του Ηρακλείου και η δικηγόρος που τους εκπροσωπεί επικοινώνησε με την αστυνομία και είπε ότι η πρόθεση των πελατών της είναι να παραδοθούν άμεσα. Ηδη, σε βάρος τους, είχαν εκδοθεί εντάλματα και μετά την παράδοσή τους συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ξενοδοχείο στο οποίο φέρεται να κρυβόταν ο ένας από τους τρεις που αναζητούνται. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, που είναι πατέρας και γιος. Λίγα λεπτά μετά τις έξι το απόγευμα τα τρία αδέλφια παραδόθηκαν. Πλέον αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης και ακολούθως αναμένεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Στα τρία αδέρφια συγκαταλέγεται ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα, ένας ακόμα αδερφός, ηλικίας 29 ετών, ενώ ο μικρότερος αδερφός, μόλις 19 ετών, είναι φαντάρος. Ο τέταρτος αδελφός τους νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς είχε τραυματισθεί στη συμπλοκή, όπως και ο ξάδελφός τους, που επίσης κατηγορείται.

Την ίδια ώρα, στο χωριό των 500 κατοίκων υπάρχουν 400 πάνοπλοι αστυνομικοί. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πρόταση Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα - Αφοπλισμός της Χαμάς και ανασυγκρότηση
Σοβαρό τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στην Αγία Νάπα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ τρία πρόσωπα
Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»
Χάος στη διοίκηση των σχολείων: Χωρίς γραμματειακή στήριξη - «Απειλεί» με πειθαρχικά μέτρα το ΥΠΑΝ - «Τηρήστε τα καθήκοντά σας»
Έλαβε εξιτήριο ο Τυχικός: Επιταχύνονται οι διαδικασίες στην Ιερά Σύνοδο – Αποκατάσταση ή πόρτα εξόδου
Το Κυπριακό σε αναμονή ως το 2026 – Αμετακίνητος ο Ερντογάν – Υπομονή από Χριστοδουλίδη
Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φόνος Δημοσθένους: Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για ανανέωση της κράτησης των δύο υπόπτων

 04.11.2025 - 18:02
Επόμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας για 60χρονο: Χάθηκαν τα ίχνη του - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 04.11.2025 - 18:33
Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Στη συνέντευξή του στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλά ανοιχτά για την επόμενη μέρα στην πολιτική, το μέλλον της παράταξης, τις εκλογές του 2026 και του 2028, τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Κυπριακό, αλλά και τα νέα πολιτικά φαινόμενα που ταράζουν τα νερά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

  •  04.11.2025 - 06:30
Φόνος Δημοσθένους: Ραγδαίες εξελίξεις - Επανασυνελήφθη ο 31χρονος Γεωργιανός

Φόνος Δημοσθένους: Ραγδαίες εξελίξεις - Επανασυνελήφθη ο 31χρονος Γεωργιανός

  •  04.11.2025 - 19:40
Διορισμός από ΠτΔ - Αυτή είναι η νέα Επίτροπος Νομοθεσίας

Διορισμός από ΠτΔ - Αυτή είναι η νέα Επίτροπος Νομοθεσίας

  •  04.11.2025 - 16:22
«Κόλαφος» η έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία - Οι αναφορές σε Κυπριακό, στρατιωτικές ασκήσεις και παρενοχλήσεις σκαφών

«Κόλαφος» η έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία - Οι αναφορές σε Κυπριακό, στρατιωτικές ασκήσεις και παρενοχλήσεις σκαφών

  •  04.11.2025 - 17:08
Επεισοδιακή καταδίωξη: Συγκρούστηκε με περιπολικό ενώ έκρυβε κοκαΐνη και ρόπαλο στο όχημα - Χειροπέδες σε 62χρονο

Επεισοδιακή καταδίωξη: Συγκρούστηκε με περιπολικό ενώ έκρυβε κοκαΐνη και ρόπαλο στο όχημα - Χειροπέδες σε 62χρονο

  •  04.11.2025 - 17:15
Στιγμές τρόμου για 70χρονη: Κατέληξε στο Νοσοκομείο μετά από τραυματισμό κατά τη διάρκεια ληστείας στην Πάφο

Στιγμές τρόμου για 70χρονη: Κατέληξε στο Νοσοκομείο μετά από τραυματισμό κατά τη διάρκεια ληστείας στην Πάφο

  •  04.11.2025 - 18:56
Ελληνικά ΜΜΕ: Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

Ελληνικά ΜΜΕ: Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

  •  04.11.2025 - 18:23
VIDEO: Επιτέλους βροχές - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

VIDEO: Επιτέλους βροχές - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

  •  04.11.2025 - 17:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα