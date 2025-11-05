Ecommbx
Κόμματα καλούν σε δημοσιοποίηση των συγκλίσεων στο Κυπριακό – «Ώρα για διαφάνεια και ανανέωση της ελπίδας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμματα καλούν σε δημοσιοποίηση των συγκλίσεων στο Κυπριακό – «Ώρα για διαφάνεια και ανανέωση της ελπίδας»

 05.11.2025 - 23:59
Κόμματα καλούν σε δημοσιοποίηση των συγκλίσεων στο Κυπριακό – «Ώρα για διαφάνεια και ανανέωση της ελπίδας»

Τα ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στον δικοινοτικό διάλογο υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβακίας στη Λευκωσία, κάλεσαν τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να δώσουν τη συγκατάθεσή τους στα Ηνωμένα Έθνη για τη δημοσιοποίηση των μέχρι στιγμής επιτευχθέντων συγκλίσεων στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.

Σε κοινό ανακοινωθέν, που εκδόθηκε την Τετάρτη μετά την τακτική τους συνάντηση στο Λήδρα Πάλας αναφέρεται ότι οι ηγέτες ή εκπρόσωποι των ε/κ και τ/κ κομμάτων που συμμετέχουν στις συναντήσεις υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβακίας "κάλεσαν τους ηγέτες να δώσουν τη συγκατάθεσή τους στα Ηνωμένα Έθνη για τη δημοσιοποίηση των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στις διαπραγματεύσεις, όπως έχουν καταγραφεί από τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη".

Προστίθεται ότι διεξήγαγαν συζήτηση σχετικά με το θέμα που παρουσίασε το κόμμα που φιλοξενεί τη συνάντηση, οι Ενωμένοι Δημοκράτες με τίτλο «Ανανεωμένη ελπίδα για την Κύπρο! Ας αδράξουμε αυτή τη νέα ευκαιρία για να επιτύχουμε μια συμφωνημένη λύση στο κυπριακό πρόβλημα, η οποία μέχρι στιγμής έχει θέσει σε αναμονή τις ζωές τουλάχιστον τριών γενεών Κυπρίων. Ας αφήσουμε ελεύθερες τις ευκαιρίες για ένα λαμπρότερο μέλλον για εμάς και τις γενιές των Κυπρίων που θα έρθουν».

«Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων αντάλλαξαν απόψεις για το θέμα που παρουσιάστηκε, ιδίως όσον αφορά τη σαφή εντολή που έλαβε ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης και έκαναν προτάσεις για το πώς τα νέα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για μια συνολική λύση του κυπριακού προβλήματος», αναφέρει το Κοινό Ανακοινωθέν.

Προσθέτει ότι «κάλεσαν τους ηγέτες να δώσουν τη συγκατάθεσή τους στα Ηνωμένα Έθνη για τη δημοσιοποίηση των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στις διαπραγματεύσεις, όπως έχουν καταγραφεί από τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν πόσα απομένουν πραγματικά για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος και την προοπτική ενός κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος για όλους τους Κυπρίους».

Η μη επίλυση του κυπριακού προβλήματος για τόσες δεκαετίες, επισημαίνουν, «είχε μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος που επωμίστηκαν τρεις συνεχόμενες γενιές Κυπρίων και απαιτείται πολιτική βούληση και λογοδοσία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».

Η επόμενη συνάντηση των ηγετών και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2025 με το VOLT Cyprus ως φιλοξενών κόμμα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

