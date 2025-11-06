Ecommbx
Αρχιτέκτονας χτίζει το σπίτι των ονείρων του σε 57 τ.μ. και εκπλήσσει με αυτό που βρίσκεται στο κέντρο!
Αρχιτέκτονας χτίζει το σπίτι των ονείρων του σε 57 τ.μ. και εκπλήσσει με αυτό που βρίσκεται στο κέντρο!

 06.11.2025 - 07:05
Αρχιτέκτονας χτίζει το σπίτι των ονείρων του σε 57 τ.μ. και εκπλήσσει με αυτό που βρίσκεται στο κέντρο!

06.11.2025 - 07:05

Ο Ιάπωνας Nobufumi Takahashi σχεδίασε μια κατοικία 57 τ.μ. με σαλόνι χωρίς ταβάνι και design που θυμίζει καμπριολέ.

Στην καρδιά του Τόκιο, εκεί όπου κάθε τετραγωνικό μετράει σαν χρυσάφι, ένας αρχιτέκτονας αποφάσισε να κάνει το αδύνατο: να χωρέσει την άνεση μιας οικογένειας πέντε ατόμων σε μόλις 57 τετραγωνικά. Και το κατάφερε, με ένα κόλπο που κάνει τους πάντες να σταματούν και να σηκώνουν το κεφάλι τους ψηλά.

Ένα σαλόνι χωρίς ταβάνι, με θέα τον ουρανό

Ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας και καλλιτέχνης Nobufumi Takahashi (γνωστός και ως Zajirogh) σχεδίασε ένα σπίτι που μοιάζει περισσότερο με... εμπειρία παρά με κατασκευή. Ανάμεσα στους σταθμούς Kami-Shakujii και Nishi-Ogikubo, έχτισε μια διώροφη κατοικία με κουζίνα και μπάνιο κάτω, υπνοδωμάτια πάνω και στο κέντρο ένα σαλόνι… χωρίς οροφή. Όταν έχει ήλιο, η οροφή ανοίγει και το φως πλημμυρίζει το σπίτι. Όταν βρέχει, μια ειδική τέντα απλώνεται σαν καμπριολέ αυτοκινήτου.

«Ήθελα η οικογένειά μου να νιώθει ελευθερία σε έναν τόσο μικρό χώρο», εξηγεί ο ίδιος. «Αντί να χτίσω τοίχους, προτίμησα να χτίσω ουρανό».

Το σπίτι λειτουργεί με απλές αρχές φυσικής: το καλοκαίρι ο δροσερός αέρας μένει χαμηλά, ενώ τον χειμώνα ο Takahashi χρησιμοποιεί σόμπες και ενδοδαπέδια θέρμανση. «Είναι σαν να ζεις σε κατασκήνωση μέσα στην πόλη: νιώθεις πάντα τον ήλιο, τον αέρα και τη θερμοκρασία», λέει γελώντας.

«Σαν να ζεις πάνω σε πλοίο»

Ο ίδιος παρομοιάζει τη ζωή του εκεί με ταξίδι στη θάλασσα. «Όλα έχουν διπλή χρήση και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και τη τέντα την χειρίζομαι με σκοινιά ναυτικού τύπου, όπως τα πανιά ενός ιστιοπλοϊκού. Κάθε μέρα ξεκινά κοιτώντας τον ουρανό». Και το παράδοξο; Το σπίτι είναι πιο άνετο απ’ ό,τι φαίνεται. Η ανοιχτή αυλή λειτουργεί σαν φυσικός ρυθμιστής θερμότητας, «ανοίγοντας» τους κλειστούς χώρους και κάνοντάς τους πιο φωτεινούς.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

