«Χειρότεροι και από Ναζί»: 21χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα

 06.11.2025 - 08:36
Ένας 21χρονος Ισραηλινός που αφέθηκε ελεύθερος μετά από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στη Γάζα, μίλησε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική του συνέντευξη για τον εφιάλτη που βίωσε.

Ο Ρομ Μπρασλάφσκι είχε απαχθεί από μέλη του κινήματος της Ισλαμικής Τζιχάντ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ Nova και απελευθερώθηκε τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Χαζινόρ» του Καναλιού 13, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του υπέστη ψυχολογικά και σωματικά βασανιστήρια, μεταξύ των οποίων και αυτό της σεξουαλικής κακοποίησης.

«Με έγδυσαν τελείως, μου πήραν ακόμη και τα εσώρουχα. Με έδεσαν ενώ ήμουν εντελώς γυμνός. Ήμουν διαλυμένος, χωρίς τροφή και ένιωθα ότι πέθαινα», δήλωσε ο Μπρασλάφσκι. «Προσευχόμουν στον Θεό, τον παρακαλούσα να με σώσει, να με γλιτώσει από όλο αυτό. Σκέφτεσαι "τι στην ευχή γίνεται;"».

Η μαρτυρία του Μπρασλάφσκι αποτυπώνει τη φρίκη της κακοποίησης που βίωσαν οι Ισραηλινοί όμηροι στα χέρια των Παλαιστινίων απαγωγέων τους. «Υπήρξε σεξουαλική βία και ο κύριος σκοπός της ήταν να με ταπεινώσει», είπε. «Ο στόχος τους ήταν να συνθλίψουν την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκαναν».

Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Ρόνι Άβιραμ αν υπήρξαν κι άλλες επιθέσεις, ο Μπρασλάφσκι επιβεβαίωσε ότι όντως υπήρξαν. «Ναι. Είναι δύσκολο για μένα να μιλάω για αυτό το κομμάτι της ομηρίας μου. Δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτό. Είναι δύσκολο. Ήταν το πιο φρικτό πράγμα».

Στη συνέντευξή του ο 21χρονος, που είχε αιχμαλωτιστεί ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει ένα τραυματισμένο άτομο στο Φεστιβάλ Nova, χαρακτήρισε τους βασανιστές του «χειρότερους και από Ναζί». «Έκαναν πράγματα που δεν έκαναν ούτε και οι Ναζί στην εποχή του Χίτλερ. Απλώς προσεύχεσαι να σταματήσει», είπε, αναφερόμενος στις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.

Σύμφωνα με τον Μπρασλάφσκι, κάθε μέρα της αιχμαλωσίας του ήταν και μία νέα σκληρή δοκιμασία. «Μετά από κάθε μέρα, μετά από κάθε ξυλοδαρμό, έλεγα στον εαυτό μου: "Επιβίωσα άλλη μια μέρα στην κόλαση. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσω σε άλλη μια κόλαση. Και μετά σε άλλη. Και μετά σε άλλη". (Το βασανιστήριο) δεν τελείωνε... Γύρισα πίσω αφού γνώρισα τον διάβολο», πρόσθεσε.

Τον περασμένο Αύγουστο, η οικογένεια του Ρομ Μπρασλάφσκι ενέκρινε τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από ένα βίντεο που διένειμε η Ισλαμική Τζιχάντ, το οποίο τον δείχνει αποστεωμένο, εξασθενημένο, και ανήμπορο να σταθεί στα πόδια του, να παρακαλάει για τη ζωή του.

Η μητέρα του, Τάμι, η οποία αγωνίστηκε ακούραστα δύο χρόνια για την απελευθέρωσή του, αποκάλυψε ότι οι απαγωγείς του προσπάθησαν να τον δελεάσουν με φαγητό για να ασπαστεί το Ισλάμ, αλλά εκείνος αρνήθηκε, μη θέλοντας να προδώσει την εβραϊκή του ταυτότητα.

Τον περασμένο μήνα, ο Ρομ Μπρασλάφσκι καταγράφηκε σε βίντεο να χαιρετά τα μέλη των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) κατά την απελευθέρωσή του, τυλιγμένος με την ισραηλινή σημαία.

Ενώ γυναίκες όμηροι της Χαμάς, όπως η Άμιτ Σουσσάνα και η Ιλανά Γκρίτζεβσκι, έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν κατά την αιχμαλωσία τους, η μαρτυρία του Ρομ Μπρασλάφσκι είναι η πρώτη από άνδρα επιζώντα που περιγράφει αντίστοιχες εμπειρίες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

