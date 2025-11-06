Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται η «La ninia» στην Ευρώπη – Θα επηρεαστεί και η Κύπρος; - Τι συμβαίνει στην περιοχή μας – Βίντεο

 06.11.2025 - 08:57
06.11.2025 - 08:57

Αίσθηση χειμώνα θα δημιουργηθεί επιτέλους την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Χρυσάνθου «θα δούμε μια διαφορά θερμοκρασίας αύριο Παρασκευή, θα δούμε βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, μαζί με πτώση θερμοκρασίας. Ένα σύστημα χαμηλής πίεσης αναμένεται να δώσει βροχές και καταιγίδες για αρκετές ημέρες. Πρόκειται για ένα χαμηλό βαρομετρικό που θα επηρεάσει τη περιοχή μας»

«Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε περίπου θερμοκρασίες όπως τις αυριανές, δηλαδή θερμοκρασίες πιο κοντινές στα επίπεδα της περιοχής. Από εβδομάδας θα έχουμε περισσότερες βροχές κυρίως από Τετάρτη και μετά, θα έχουμε πιο «χειμωνιάτικο σκηνικό», συμπλήρωσε.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο Κλιματικό σκηνικό στην Ευρώπη το οποίο αναμένεται να αλλάξει αφού θα κάνει την εμφάνιση του το φαινόμενο «La ninia».

«Ενδεχομένως να έχουμε και εμείς κάποιο επηρεασμό από το φαινόμενο αυτό. Για αυτόν τον χειμώνα θα πρέπει να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Δε σημαίνει όμως ότι με ένα κακό Οκτώβρη και ένα κακό Νοέμβρη ότι θα έχουμε και τους επόμενους μήνες αυτή την εικόνα. Δεν περιμένουμε κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με πέρσι που οι ειδικοί λέγανε για 65-75% κανονική βροχή», είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσάνθου.

Τι συμβαίνει στην περιοχή μας

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «συμβαίνουν δύο πράγματα στην περιοχή μας»

«Το πρώτο είναι πώς η εποχικότητα είναι πολύ αυξημένη αφού η βροχή πέφτει πλέον σε μια περίοδο συνολική των τριών μηνών. Το δεύτερο είναι ο υποκλιματολογικός κύκλος της Κύπρου αφού οι καλές χρονιές γίνονται όλο και πιο σπάνιες. Πλέον μια καλή χρονιά είναι κάθε 8 έτη σε σχέση με παλιά που είχαμε μια καλή χρονιά κάθε 3,5 έτη», κατέληξε.

Δείτε το απόσπασμα:

